RB Leipzig: So erklärt Werner seine Meckerei mit Nkunku

Leipzig - Wichtig und durchaus verdient war RB Leipzigs Sieg beim SC Freiburg am Samstag - das 1:0 war der dritte Erfolg im dritten Duell mit den Breisgauern in dieser Saison. Auf dem Feld ging es aber auch kurz mal lauter zu.

Und weiter: "Das war heute super, es sind keine Bierbecher geflogen, es hat niemand eine Münze geworfen - und das muss bei uns so bleiben", forderte der Trainer, "sonst ist der ganze hervorragende Ruf, den sich der SC Freiburg in den letzten 30, 40 Jahren in der Republik erarbeitet hat, kaputt. Das ist lebenswichtig für uns. Das ist noch wichtiger gewesen, als wenn wir einen Punkt geholt hätten."

Werner (l.) und Christopher Nkunku (25) meckern sich nach einer vergebenen Großchance an. © IMAGO/Sportfoto Rudel

Timo Werner (27) freute sich am Sky-Mikrofon über eine "Big Week" mit den Erfolgen gegen Hoffenheim (3:1) und den beiden Freiburg-Siegen. "Zweimal in Freiburg ran zu müssen und gewinnen zu müssen, um die Ziele zu erreichen, die wir uns gesteckt haben, war sehr, sehr schwer."

Auch zum Zwist mit Teamkollege Christopher Nkunku (25) nach einer vergebenen Großchance in der 27. Minute bezog er Stellung. Dani Olmo (27) bediente Nkunku im Strafraum, der die Kugel an Torhüter Mark Flekken (29) vorbei legen und dann abziehen wollte. Werner kam ihm aber in die Quere, wollte den vom Franzosen etwas versprungenen Ball selbst in die Maschen befördern. Matthias Ginter (29) war der lachende Dritte, klärte die Situation.

"So ist es manchmal im Fußball. Jeder denkt, er hat die bessere Position", lächelte Werner die genervte Geste des höchstwahrscheinlich zu Chelsea abwandernden Nkunku weg. "Wir sind beide Vollblutstürmer, wollen das Tor machen. Besser, dass beide hingehen, als gar keiner. In dem Moment haben wir uns halt gestört." Dies würde aber den Franzosen und Werner für die jüngere Zukunft nicht beeinflussen.

Im Sky-Studio wurde noch eine ganz wilde These aufgestellt. Im Experten-Gespräch fragte Erik Meijer (53) seinen Kollegen Dietmar "Didi" Hamanns (49), ob RB (57 Punkte) jetzt nicht noch an Dortmund (61, spielen Sonntag gegen Wolfsburg) und die - bei drei ausstehenden Partien mittlerweile acht Punkte entfernten - Bayern (65) heranrücken und somit ins Meisterrennen eingreifen könnte.

Hamanns Antwort: "Nicht ausgeschlossen!"