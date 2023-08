RB Leipzig vor Stuttgart-Spiel angeknackst: "Zuversichtlich, dass wir das wieder hinbekommen!"

Leipzig - Die Euphorie vom Supercup-Sieg gegen den FC Bayern München hat nach der 2:3-Pleite im ersten Bundesliga-Spiel der neuen Saison einen kleinen Dämpfer bekommen. Jetzt will RB Leipzig unbedingt am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart gewinnen.

Das letzte Spiel RB Leipzig gegen VfB Stuttgart ging mit 2:1 an die Sachsen. Dort spielte auch noch Wataru Endo (30) für die Schwaben, der vor ein paar Tagen zum FC Liverpool gewechselt ist. © Tom Weller/dpa

"Wir fühlen uns wohl in unserem Stadion, in unserem Wohnzimmer, mit unseren Fans! Und ich bin sicher, dass wir am Freitag mit unseren Fans im Rücken und bei einer tollen Atmosphäre in der Red Bull Arena unsere Möglichkeiten bekommen werden, Tore zu schießen", so Trainer Marco Rose (46) am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Klar ist: Eine Niederlage dürfen sich die hochgelobten Sachsen auf keinen Fall erlauben, auch wenn das Team im Sommer natürlich einen großen Umbruch vollzogen hat. Gegen den aktuellen Tabellenführer darf das aber keine Ausrede sein!

Rose warnt aber: "Wir haben uns das 5:0 gegen Bochum angeschaut. Stuttgart hat das richtig gut gemacht. Der VfB ist eine sehr spielstarke Mannschaft, die spielerische Lösungen sucht und viel übers Zentrum spielt. Im letzten Drittel spielen sie mit breiten Flügelstürmern."

Die Rasenballer erwarten am Freitag ein volles Haus. Verkehrstechnisch hat sich rund um die Arena auch einiges getan, um es den Fans leichter zu machen. Alles ist also angerichtet für einen denkwürdigen Abend.

"Ich bin zuversichtlich, dass wir das wieder hinbekommen. Es muss schwierig sein, in Leipzig etwas mitzunehmen", so Rose.