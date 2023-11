RB Leipzigs schlimme Erinnerungen an Manchester City: Bloß kein 0:7!

Leipzig/Manchester - Schon bei der Gruppenauslosung lief es dem ein oder anderen Fan von RB Leipzig sicherlich eiskalt den Rücken runter. Die Erinnerungen an Manchester City, besonders an das letzte Auswärtsspiel auf der Insel, könnten traumatischer nicht sein. Eine Wiederholung soll unter allen Umständen vermieden werden.

Nach der unglücklichen 1:2-Niederlage am Samstag gegen den VfL Wolfsburg wäre eine Klatsche gegen die Engländer jetzt vermutlich das Letzte, was die Roten Bullen gebrauchen könnten. Im Dezember stehen noch sehr wichtige Spiele auf dem Programm. RB möchte vor allen Dingen in der Bundesliga nicht den Anschluss an die Spitze verlieren.

Bleibt aus Leipziger Sicht zu hoffen, dass die "Citizens" nicht gerade wieder ihren besten Tag erwischen.