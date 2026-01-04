Baku über RB-Schlussstrich von Sitznachbar Kampl: "Hoffe, dass es sich richtig anfühlt!"

Ridle Baku (27, r.) spielte zwar nur ein Dreivierteljahr mit Kevin Kampl (35, l.) zusammen. Er wurde aber schnell zu seiner Bezugsperson. © Picture Point/Roger Petzsche

"Kevko war direkt mein Sitznachbar, ich hab mit ihm viele Gespräche geführt. Das ist schon emotional und ein Tick weit schwer, das in Worte zu fassen, wenn man die ganzen Umstände kennt - da ist der Fußball zweitrangig", sagte er über den Mittelfeldspieler, der nach dem überraschenden Tod seines Bruders Seki (†51) und der schweren Erkrankung seines Vaters mehr Zeit mit seinen Liebsten verbringen möchte.

Baku: "Ich wünsche ihm alles Gute, egal, was jetzt kommt für ihn. Und ich hoffe, dass es für ihn das Richtige ist und es sich auch richtig anfühlt."

Der Rechtsverteidiger bereitet sich gerade ohne Kampl an der Algarve auf die zweite Bundesliga-Hälfte der Saison vor. Dort machte er auch die Verletztensituation um Benjamin Henrichs (28), Assan Ouedraogo (19), Ezechiel Banzuzi, Antonio Nusa (beide 20) und Johan Bakayoko (22) für die beiden 1:3-Pleiten zum Jahresabschluss bei Union Berlin und gegen Bayer Leverkusen verantwortlich.

"Das hat uns schon die letzten Körner gekostet. Hoffentlich kommen alle wieder schnell und fit zurück, weil wir jeden Einzelnen brauchen, wo es jetzt in die Crunchtime geht, damit wir dann auch genug Qualität auf dem Platz haben", so der gebürtige Mainzer.