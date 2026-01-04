Baku über RB-Schlussstrich von Sitznachbar Kampl: "Hoffe, dass es sich richtig anfühlt!"
Almancil (Portugal) - Die anstehende Vertragsauflösung von Kevin Kampl (35) bei RB Leipzig hat die gute Stimmung im portugiesischen Trainingslager (TAG24 berichtet im Ticker) ein wenig getrübt. Jetzt hat sich auch Kumpel Ridle Baku (27) geäußert.
"Kevko war direkt mein Sitznachbar, ich hab mit ihm viele Gespräche geführt. Das ist schon emotional und ein Tick weit schwer, das in Worte zu fassen, wenn man die ganzen Umstände kennt - da ist der Fußball zweitrangig", sagte er über den Mittelfeldspieler, der nach dem überraschenden Tod seines Bruders Seki (†51) und der schweren Erkrankung seines Vaters mehr Zeit mit seinen Liebsten verbringen möchte.
Baku: "Ich wünsche ihm alles Gute, egal, was jetzt kommt für ihn. Und ich hoffe, dass es für ihn das Richtige ist und es sich auch richtig anfühlt."
Der Rechtsverteidiger bereitet sich gerade ohne Kampl an der Algarve auf die zweite Bundesliga-Hälfte der Saison vor. Dort machte er auch die Verletztensituation um Benjamin Henrichs (28), Assan Ouedraogo (19), Ezechiel Banzuzi, Antonio Nusa (beide 20) und Johan Bakayoko (22) für die beiden 1:3-Pleiten zum Jahresabschluss bei Union Berlin und gegen Bayer Leverkusen verantwortlich.
"Das hat uns schon die letzten Körner gekostet. Hoffentlich kommen alle wieder schnell und fit zurück, weil wir jeden Einzelnen brauchen, wo es jetzt in die Crunchtime geht, damit wir dann auch genug Qualität auf dem Platz haben", so der gebürtige Mainzer.
Ridle Baku will zur WM 2026: "Ich weiß ja, woran ich bin"
Nach knapp vier Jahren war Baku für die Herbst-Länderspiele wieder in die Nationalmannschaft berufen worden, traf sogar beim 6:0 gegen die Slowakei in Leipzig.
Nun hofft der 27-Jährige, auch weiterhin auf der Liste von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) stehenzubleiben. "Ich weiß ja, woran ich bin, bei den letzten Maßnahmen war ich dabei. Es geht immer über Leistung. Wir haben so viele Spieler in dem Land, jeder will die WM spielen."
Unabhängig des DFB-Teams möchte Baku noch an seiner Offensivgefahr schrauben. "Das ein oder andere Tor würde guttun, ich habe hier auch grad noch bisschen geschossen - vielleicht klappt's ja gegen St. Pauli", blickte er im Trainingslager auf das kommende Match am Millerntor (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) voraus.
Dort soll mit einem Sieg der nächste Schritt in Richtung Champions-League-Quali gemacht werden. Nach einem Jahr internationaler Pause ist dies auch das übergeordnete Ziel aller RB-Spieler.
Titelfoto: Bildmontage: Picture Point/Roger Petzsche