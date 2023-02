RB Leipzigs Furcht vor Bomber Haaland: "Wenn er das Tor sieht, wird er verrückt!"

Leipzig - In ihrer ausverkauften Red Bull Arena streben die Profis von RB Leipzig am Mittwoch (21 Uhr/DAZN) einen leidenschaftlichen Kampf gegen Englands Meister Manchester City an. Im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals sticht natürlich der Name Erling Haaland (22) heraus. Auch wegen seiner RB-Vergangenheit.