"Spektakulärste, was am letzten Tag passiert ist!" RB Leipzig und Gruda können "fitten"

Leipzig - Mit der Verpflichtung von Brajan Gruda (21) hat RB Leipzig am Deadline Day für großes Aufsehen gesorgt. Der Deutsche U21-Nationalspieler kommt per Leihe von Brighton & Hove Albion bis Ende der Saison und hat richtig Bock auf die Rasenballer . Die Erwartungshaltung scheint schon jetzt ziemlich groß zu sein.

RB Leipzigs Brajan Gruda (21) war der Überraschungstransfer am Deadline Day. © RB Leipzig

"Das hat mich schon total überrascht, weil ich das nicht so auf dem Schirm hatte, wie er bei Brighton funktioniert hat - oder eben auch nicht. Und ich find’ ihn ja wirklich einen gnadenlos guten Kicker. Das ist einer der talentiertesten Mittelfeldspieler, die wir im Deutschen Fußball haben, meiner Meinung nach, weil er auch die nötige Frechheit hat", so die Worte von Frank Buschmann (61) in der Sendung "Glanzparade".

Kollege Wolff-Christoph Fuss (49) bezeichnete den Deal sogar als "das Spektakulärste, was am letzten Transfer-Tag passiert ist".

Doch wie schnell kann sich der flexibel einsetzbare Mittelfeldmann wirklich bei den Sachsen festspielen?

Gruda hat große Konkurrenz in der Zentrale. Auch wenn Assan Ouedraogo (19) noch lange verletzt ausfällt, wollen sich Christoph Baumgartner (26) und Yan Diomande (19), der zuletzt aber eine kleine Schwächephase durchlebte, sicherlich nicht freiwillig auf die Bank setzen.

Buschmann glaubt aber: "Wenn der einigermaßen funktioniert, angesichts der Probleme im Mittelfeld, dann glaube ich, das kann, neudeutsch gesagt, fitten."