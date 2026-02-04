"Spektakulärste, was am letzten Tag passiert ist!" RB Leipzig und Gruda können "fitten"
Leipzig - Mit der Verpflichtung von Brajan Gruda (21) hat RB Leipzig am Deadline Day für großes Aufsehen gesorgt. Der Deutsche U21-Nationalspieler kommt per Leihe von Brighton & Hove Albion bis Ende der Saison und hat richtig Bock auf die Rasenballer. Die Erwartungshaltung scheint schon jetzt ziemlich groß zu sein.
"Das hat mich schon total überrascht, weil ich das nicht so auf dem Schirm hatte, wie er bei Brighton funktioniert hat - oder eben auch nicht. Und ich find’ ihn ja wirklich einen gnadenlos guten Kicker. Das ist einer der talentiertesten Mittelfeldspieler, die wir im Deutschen Fußball haben, meiner Meinung nach, weil er auch die nötige Frechheit hat", so die Worte von Frank Buschmann (61) in der Sendung "Glanzparade".
Kollege Wolff-Christoph Fuss (49) bezeichnete den Deal sogar als "das Spektakulärste, was am letzten Transfer-Tag passiert ist".
Doch wie schnell kann sich der flexibel einsetzbare Mittelfeldmann wirklich bei den Sachsen festspielen?
Gruda hat große Konkurrenz in der Zentrale. Auch wenn Assan Ouedraogo (19) noch lange verletzt ausfällt, wollen sich Christoph Baumgartner (26) und Yan Diomande (19), der zuletzt aber eine kleine Schwächephase durchlebte, sicherlich nicht freiwillig auf die Bank setzen.
Buschmann glaubt aber: "Wenn der einigermaßen funktioniert, angesichts der Probleme im Mittelfeld, dann glaube ich, das kann, neudeutsch gesagt, fitten."
RB Leipzigs Brajan Gruda schon gegen Köln dabei?
Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass Gruda in der Premier League nicht komplett performen konnte. "Es hat natürlich anderthalb Jahre gegeben, wo er auch Verletzungsprobleme, aber auch Probleme mit der britischen Mentalität hatte", so Fuss weiter.
Muss ja aber nicht heißen, dass er in Leipzig nicht an alte Mainzer Zeiten anknüpfen kann, wo er laut Buschmann "richtig Spaß gemacht hat". Ob Gruda schon am Sonntag gegen Köln (15.30 Uhr/DAZN) von Trainer Ole Werner (37) auf den Platz geschickt wird, wird sich zeigen.
Titelfoto: RB Leipzig