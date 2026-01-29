 73.450

RB-Leipzig-Blog: Neuer Verteidiger für die Sachsen - trotz starker Konkurrenz!

RB-Leipzig-Blog: Nach dem 3:0 in Heidenheim sind die Roten Bullen mit St. Pauli und Mainz gegen zwei weitere Kellerkinder gefordert.

Von Michi Heymann, Nico Zeißler, Juliane Bonkowski, Annika Rank, Tamina Porada

Leipzig - RB Leipzig musste sich am Dienstagabend mit einem 1:1 beim FC St. Pauli begnügen. Eigentlich zu wenig für die großen Ambitionen des Klubs.

Zum Abschluss der englischen Woche empfangen die Roten Bullen am Samstagnachmittag (15.30 Uhr/Sky) nun den 1. FSV Mainz. Alles andere als drei Punkte für die Rasenballer wäre eine Katastrophe, eben mit Blick auf den großen Kampf um die Champions-League-Plätze.

In unserem RB-Leipzig-Blog erfahrt Ihr alle News rund um das Team, die Transfers, das Training und die Testspiele.

29. Januar, 12.58 Uhr: RB Leipzig verpflichtet Abdoul Kone

Jetzt ist der Deal fix! Wie seit Tagen spekuliert wechselt Abdoul Kone (20) vom französischen Zweitligisten Stade Reims zu RB Leipzig! Der Franzose wird die restliche Saison leihweise wieder in Frankreich verbringen und ab der kommenden Saison dann fest für die Rasenballer auflaufen.

"Wir freuen uns sehr, dass wir Abdoul trotz starker Konkurrenz bereits jetzt verpflichten und uns damit ein großes Talent auf der Innenverteidiger-Position sichern konnten. Abdoul ist ein großer und physischer Abwehrspieler, der Zweikampf- und Kopfballstärke mitbringt und über eine extrem hohe Endgeschwindigkeit verfügt", so Sportboss Marcel Schäfer (41) zum Transfer.

Der Spieler selbst freut sich auch auf seinen neuen Verein, sagte: "Die Spielweise und die Ausrichtung des Clubs passen optimal zu meinen Entwicklungszielen."

Abdoul Kone (20, r.) schließt sich RB Leipzig an.  © RB Leipzig
Abdoul Kone (20, r.) schließt sich RB Leipzig an.  © RB Leipzig

28. Januar, 13 Uhr: RB Leipzig holte nur zwei Siege aus sechs Spielen

Das ist zu wenig, was RB Leipzig aktuell an Punkten rausholt. Zwei Siege in den letzten sechs Spielen. Nur sieben Zähler aus den letzten fünf Partien. Bei der starken Konkurrenz aus Stuttgart, Hoffenheim und Dortmund wird es schwer, ein Platz in der Königsklasse zu ergattern.

Weiß auch Trainer Ole Werner (37), der seine Mannschaft nach dem 1:1 in Pauli schon kritisierte, weil andere Teams gerade in einem Punkt weiter sind: "Es gibt Mannschaften, die abgezockt sind in solchen Spielen. Dahin müssen wir uns entwickeln."

Bestes Beispiel: Der BVB vor ein paar Wochen, der gegen die Kiezkicker in der 96. Minute noch den 3:2-Sieg eintütete.

RB Leipzigs Trainer Ole Werner (37) holt mit seiner Mannschaft momentan zu wenig Punkte.  © Picture Point / Roger Petzsche
RB Leipzigs Trainer Ole Werner (37) holt mit seiner Mannschaft momentan zu wenig Punkte.  © Picture Point / Roger Petzsche

25. Januar, 11.13 Uhr: Marcel Schäfer vermeidet Sieggarantie gegen Pauli und Mainz

Dienstag (20.30 Uhr/Sky) steht für RB der Nachholer beim FC St. Pauli an, der durch das 0:0 im Derby gegen den HSV die Rote Laterne an Heidenheim abgeben hat.

Dass sowohl beim Kiezklub als auch anschließend gegen den Tabellensechzehnten Mainz (31. Januar, 15.30 Uhr/Sky) jeweils ein Sieg herausspringt, man nach dem 3:0 in Heidenheim also neun Punkte gegen die Kellerkinder einfährt, hätte Marcel Schäfer zwar gern.

Aber: "Im Fußball gibt es nie Garantien, aber wir werden versuchen, [insgesamt] neun Punkte zu holen", sagte er bei Sky.

Marcel Schäfer (41) möchte keine Garantie aussprechen, auch gegen St. Pauli und Mainz zu gewinnen.  © Picture Point/Roger Petzsche
Marcel Schäfer (41) möchte keine Garantie aussprechen, auch gegen St. Pauli und Mainz zu gewinnen.  © Picture Point/Roger Petzsche

24. Januar, 14.30 Uhr: Die RB-Aufstellung gegen Heidenheim

Die Marschroute ist klar: RB Leipzig will am Samstag die drei Punkte auswärts gegen den 1. FC Heidenheim eintüten! Inzwischen hat sich Trainer Ole Werner auch für die passende Elf für den Auftrag entschieden.

Für den verletzten Castello Lukeba rückt El Chadaille Bitshiabu endlich einmal wieder in die Startelf.

Ansonsten gibt es keine großen Überraschungen: Gulacsi - Baku, Orban, Bitshiabu, Raum - Seiwald, Schlager, Baumgartner -Diomande, Romulo, Nusa

RB Leipzigs El Chadaille Bitshiabu bekommt wieder eine Startelfchance.  © Picture Point / Roger Petzsche
RB Leipzigs El Chadaille Bitshiabu bekommt wieder eine Startelfchance.  © Picture Point / Roger Petzsche

23. Januar, 13.06 Uhr: Verpflichtung von PSV-Talent steht wohl bevor

RB Leipzig ist offenbar kurz davor, ein weiteres Offensivtalent zu verpflichten. Medienberichten zufolge sei sich der Klub weitgehend einig mit dem 18 Jahre alten Ayodele Thomas von PSV Eindhoven.

Laut Sky laufen derzeit Verhandlungen, ob der Holländer noch im Winter für eine kleine Ablöse wechselt oder ob es auf einen ablösefreien Transfer im Sommer hinausläuft.

Der 18-Jährige spielte bislang nur für die zweite Mannschaft des niederländischen Erstligisten.

Ayodele Thomas (18) soll eine Investition in die Zukunft von RB sein.  © IMAGO / Sportimage
Ayodele Thomas (18) soll eine Investition in die Zukunft von RB sein.  © IMAGO / Sportimage

23. Januar, 11.47 Uhr: Raum und Schlager verteilen Geschenke in Kinderklinik

Nachträgliche Bescherung für die Kinder in der Leipziger Uniklinik: David Raum (27) und Xaver Schlager (28) haben in dieser Woche Geschenke im Kinderkrankenhaus verteilt.

Bereits Ende des Jahres hatte die komplette Mannschaft die Wünsche der kleinen Patienten bei ihrem Besuch eingesammelt und so wurde jetzt auch die Übergabe nachgeholt.

Da war die Freude groß, es gab nachträgliche Geschenke für die Patienten der Leipziger Kinderklinik.  © RB Leipzig
Da war die Freude groß, es gab nachträgliche Geschenke für die Patienten der Leipziger Kinderklinik.  © RB Leipzig

20. Januar, 16.23 Uhr: RB Leipzigs Neuzugang Suleman Sani erstmals auf dem Platz

Die 1:5-Klatsche gegen den FC Bayern München ist verdaut, jetzt geht für RB Leipzig der Blick nach vorne. Am Dienstagnachmittag traf sich das Team von Ole Werner (37) zum öffentlichen Training am Cottaweg.

Vor gut 100 Fans durfte auch das erste Mal Winterneuzugang Suleman Sani mit auf dem Platz stehen, der einen guten Eindruck machte. "Ich mag die Atmosphäre hier sehr, alles ist top", so der Flügelspieler begeistert nach der Einheit.

Nicht so gut: Castello Lukeba und Yan Diomande konnten aufgrund von Belastungssteuerung nicht mit trainieren.

Suleman Sani machte beim Training am Dienstag einen guten Eindruck.
Suleman Sani machte beim Training am Dienstag einen guten Eindruck.  © Picture Point / Roger Petzsche

19. Januar, 11.06 Uhr: Pekka Lagerblom, Mikko Sumusalo und jetzt Matias Siltanen?

Halb Europa dürfte Matias Siltanen (18) auf der Shortlist haben. Neben Rocco Reitz (23) soll RB Leipzig auch an dem finnischen U21-Nationalspieler in Diensten des Schweden-Klubs Djurgarden Interesse zeigen.

Ein erster Kontakt sei laut der schwedischen Zeitung "Expressen" auch schon hergestellt worden. Ob es tatsächlich zum Transfer des Mittelfeldspielers nach Sachsen - und wenn ja, wann - kommt, steht noch in den Sternen.

Siltanen wäre nach Pekka Lagerblom (2011 bis 2012) und Mikko Sumusalo (2014 bis 2016) immerhin schon der dritte Finne, der bei den Bullen unterschreibt.

Matias Siltanen (18) soll das Interesse von RB Leipzig geweckt haben.  © IMAGO / Bildbyran
Matias Siltanen (18) soll das Interesse von RB Leipzig geweckt haben.  © IMAGO / Bildbyran

16. Januar, 14.56 Uhr: Assan Ouedraogo verpasst Bundesliga-Topspiel

Neben Lukas Klostermann und Johan Bakayoko muss Ole Werner am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen den FC Bayern München auch auf Assan Ouedraogo verzichten.

"Er hat wieder Probleme an der gleichen Stelle", sagte der Trainer am Freitag über den 19-jährigen Mittelfeldspieler, der gegen Freiburg 60 Minuten zum Einsatz gekommen war. Ihn plagen demnach wieder Probleme in der Kniekehle.

Assan Ouedraogo (19, M.) fällt gegen den FC Bayern München aus.
Assan Ouedraogo (19, M.) fällt gegen den FC Bayern München aus.  © Picture Point / Sven Sonntag

13. Januar, 18.17 Uhr: RB verpflichtet Offensivtalent Suleman Sani (19)

Wie der Verein am Dienstagabend bekannt gab, wird der 19-jährige Suleman Sani ab sofort die Roten Bullen verstärken. Der Offensivspieler wechselt vom slowakischen Erstligisten AS Trenčín in die Messestadt und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031.

"Er bringt ein spannendes Profil und alle Anlagen mit, um bei RB Leipzig die nächsten Entwicklungsstufen zu gehen", sagte Marcel Schäfer (41), Geschäftsführer Sport in einer Pressemitteilung des Vereins.

"Suleman kommt hauptsächlich über die linke Seite, verfügt über ein hohes Tempo, ist aufgrund seiner Physis schwer vom Ball zu trennen und sucht gerne die Tiefe. Auch gegen den Ball arbeitet er intensiv und legt die richtige Einstellung an den Tag."

In 59 Pflichtspielen erzielte er bisher 16 Tore und sieben Assists. Er spielte in der UEFA Youth League und der U20-Weltmeisterschaft. Wie die deutsche Presseagentur erfuhr, zahlte RB Leipzig eine Ablösesumme von fünf Millionen Euro.

Sani bekommt bei RB Leipzig die Rückennummer 18.  © RB Leipzig
Sani bekommt bei RB Leipzig die Rückennummer 18.  © RB Leipzig

13. Januar, 14.25 Uhr: Ole Werner will nicht über mögliche Transfers reden

Suleiman Sani (19) befindet sich laut "Sky" bereits in Leipzig, soll zeitnah wohl den Medizincheck absolvieren. Timo Werner (29) befindet sich in Verhandlungen mit MLS-Klub San José Earthquakes. Ein Wechsel steht wohl unmittelbar bevor.

Zu beiden Themen wollte sich RB-Coach Ole Werner (37) auf der Pressekonferenz vor dem Freiburg-Spiel am Mittwoch aber recht wenig äußern. Lächelnd sagte er, dass noch nichts klar zu vermelden sei und es deswegen auch noch nichts zu sagen gäbe.

Nur so viel: Timo Werner wurde für Verhandlungen nicht freigestellt und steht für den Kader grundsätzlich zur Verfügung.

RB Leipzigs Trainer Ole (37) ließ sich wie so oft nicht in die Karten gucken.  © PICTURE POINT / S. Sonntag
RB Leipzigs Trainer Ole (37) ließ sich wie so oft nicht in die Karten gucken.  © PICTURE POINT / S. Sonntag

12. Januar, 18.07 Uhr: RB Leipzig mit Interesse an Slowakei-Flitzer?

Der erste Winter-Zugang bei RB Leipzig soll laut Medienberichten kurz bevorstehen.

Suleman Sani (19), ein Flügelstürmer des slowakischen Erstligisten AS Trencin, soll sich in Verhandlungen mit den Sachsen befinden. Die Klubs seien in "fortgeschrittenen Gesprächen", meldet Sky, die von einer Ablösesumme zwischen fünf und sieben Millionen Euro berichten.

Trotz Interesses anderer Vereine soll RB die Nase vorn haben.

Der Nigerianer kam im September 2024 aus seiner afrikanischen Heimat in die Slowakei, kommt in 40 Pflichtspielen auf fünf Tore und fünf Vorlagen. In dieser Saison sind es drei Treffer und vier Assists in 14 Partien.

Suleman Sani (19, r.) soll in Verhandlungen mit RB Leipzig stehen.  © IMAGO / Michal Fajt
Suleman Sani (19, r.) soll in Verhandlungen mit RB Leipzig stehen.  © IMAGO / Michal Fajt

12. Januar, 12.03 Uhr: Diomande im Privatjet nach Leipzig geflogen?

Am Tag nach dem Afrika-Cup-Aus in Marokko ist RB Leipzig Yan Diomande mangels Alternativen auf Linienflügen per Privatjet nach Sachsen geflogen haben. Eine entsprechende BILD-Meldung bestätigte der Verein TAG24.

Ohne eine Winterpause gehabt zu haben, wird er sich ab Montag auf das Bundesliga-Spiel gegen den SC Freiburg (Mittwoch, 20.30 Uhr) vorbereiten.

