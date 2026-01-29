Timo Werner verabschiedet sich von RB Leipzig und bleibt aus schönem Grund trotzdem da!

Leipzig - Timo Werner (29) wagt einen Neuanfang! Der Stürmer scheint endlich seinen Vertrag bei RB Leipzig aufgelöst zu haben und möchte bei den San Jose Earthquakes noch einmal zum Stammspieler werden. Doch aus einem guten Grund wird er noch etwas Zeit bei den Sachsen verbringen.

Timo Werner (29) verlässt RB Leipzig und wechselt in die MLS zu den San Jose Earthquakes. © IMAGO / Picture Point LE

Laut einem Bericht der "Bild" hat der Goalgetter am Mittwoch seinen noch bis zum Sommer laufenden Vertrag aufgelöst.

Was seit Wochen quasi klar war, ist nun also fix. Neben anderen MLS-Klubs - in der jüngeren Vergangenheit unter anderem RB-Schwesterklub New York - bemühte sich San Jose am intensivsten um den ehemaligen Deutschen Nationalspieler.

Es soll ein Geheimtreffen in Leipzig gegeben haben. Schließlich fanden alle Parteien zusammen, gerade natürlich auch, weil Leipzig dem Stürmer keine Steine in den Weg legt.

Mit etwas mehr als zehn Millionen Euro pro Jahr ist Werner Großverdiener bei den Rasenballern. Sportboss Marcel Schäfer (41) wollte ihn deshalb unbedingt von der Gehaltsliste haben. Das ist nun geschehen.

Allerdings wird sich laut dem Bericht der 29-Jährige noch drei Wochen bei den Roten Bullen fit halten, bevor es nach Amerika geht. Grund dafür: seine Frau Paula erwartet Ende Februar ein Kind. Bis dahin möchte Werner noch in Deutschland bleiben.