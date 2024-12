RB Leipzigs Superpechvogel kann nur noch Daumen drücken

Konnte es nicht fassen, dass er sich schon wieder verletzt hat: RB Leipzigs Assan Ouédraogo (18). © Picture Point/Roger Petzsche

Der ehemalige Spieler des FC Schalke 04 hatte sich bei der 0:1-Pleite gegen Inter Mailand eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen.

Dabei war er gerade erst wieder fit geworden, hatte im Sommer schon eine schwere Knieverletzung durch.

Mit Gewissheit wird er nun wieder einige Monate fehlen. Am Dienstag wurde er in Finnland erfolgreich operiert und hat am Mittwoch seine Rückreise angetreten, ist vielleicht sogar in der Red Bull Arena dabei.

Trotzdem hätte ihn Trainer Marco Rose (48), dessen Job möglicherweise am Abend auf dem Spiel steht, gerne lieber im Kader dabeigehabt.

Doch Ouédraogo reiht sich stattdessen in die lange Verletztenliste der Sachsen ein. Fraglich auch, wie der junge Spieler das psychisch wegstecken wird. Bei seiner Auswechslung in Italien vergangene Woche war ihm deutlich anzumerken, dass die Gesamtsituation sicherlich schwer zu fassen ist.