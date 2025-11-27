Vor schwerem Gladbach-Spiel: Nächstes Personal-Rätsel für RB Leipzig

Leipzig - Das wird eine richtig schwere Aufgabe! RB Leipzig ist am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky) in der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach gefordert. Die Fohlen sind wieder zurück in der Spur, werden es den Sachsen sicherlich nicht einfach machen. Und Rasenball-Coach Ole Werner (37) ist wieder zum Umstellen gezwungen.

RB Leipzigs Trainer Ole Werner (37, l.) muss unter anderem auf Assan Ouedraogo (19) verzichten. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Wie bereits bekannt war: Überflieger Assan Ouedraogo (19) wird in jedem Fall fehlen, hat sich eine Sehnenverletzung in der linken Kniekehle zugezogen und wird aller Voraussicht nach von Xaver Schlager (28) ersetzt, der gegen Werder Bremen (2:0) erst spät von der Bank kam.

Bitter für die Sachsen aber: Romulo (23) wird weiter ausfallen, wie Werner am Donnerstagmorgen auf der Pressekonferenz bestätigte.

Der Stürmer habe zwar nichts Gravierendes. Die Sehnenreizung des Brasilianers stellt jedoch so ein Risiko dar, dass man bei den Roten Bullen lieber vorsichtig ist.

Die Frage ist, ob Conrad Harder (20), der gegen Werder noch nicht so richtig Akzente setzen konnte, eine weitere Chance bekommt oder ob der Trainer gar etwas komplett Außergewöhnliches probiert.

Vielleicht nicht komplett ausgeschlossen, dass Timo Werner (29) zurück in den Kader darf.