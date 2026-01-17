RB Leipzigs Werner klärt auf: Darum lassen wir uns nicht noch mal vom FC Bayern abschlachten
Leipzig - Viel Hoffnung gibt es für RB Leipzig vor dem Bundesliga-Topspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) nicht. Denn der FC Bayern München stellt einen Rekord nach dem nächsten auf, lässt die Konkurrenz zittern. Ein 0:6 wie zum Liga-Auftakt wird es aber nicht wieder geben, wenn man Ole Werner (37) glaubt.
Hattrick Harry Kane (32), Doppelpack Michael Olise (24) und auch Luiz Diaz (29) durfte bei der Schmach im August 2025 jubeln. Es war der Startschuss einer fulminanten Hinrunde des Rekordmeisters, der mit seinen 47 Punkten nach 17 Spielen so erfolgreich ist wie nie zuvor.
Immerhin Mainz und Union Berlin (je 2:2) stellten dem FCB ein Beinchen. Das wollen nun auch die Roten Bullen, die am 11. Februar im DFB-Pokal ein drittes Mal auf München treffen.
"Es liegt an uns, dem Gegner eine andere Aufgabe zu stellen, als wir das beim Hinspiel getan haben", forderte Werner in der Pressekonferenz. "Wir stehen an einem anderen Punkt, in einem halben Jahr sollte man einen Schritt weiter sein."
Allerdings weiß er natürlich, dass sich auch die Bayern unter Vincent Kompany (39) weiterentwickelt haben und "der schwerste Gegner der Bundesliga" bleiben. Irre: Aus 27 Pflichtspielen holten die erfolgsverwöhnten Kicker 24 Siege, zwei besagte Unentschieden und verloren lediglich in der Champions League gegen den FC Arsenal (1:3).
Assan Ouedraogo fällt wieder aus - Kevin Kampl wird verabschiedet
RB werde "als Mannschaft leiden müssen, weil es Momente geben wird, in denen es sich nicht gut anfühlt, weil der Gegner gute Ballkontrolle und klare Abläufe hat", blickt Ole Werner voraus. Und verlangt: "Es ist wichtig, dass man sich zutraut, so einen Gegner auch zu bespielen."
15 Punkte trennen den Erst- vom Drittplatzierten, der noch einen Nachholer in der Hinterhand hat. Aber: Die Sachsen sind zweitbeste Heimmacht, gewannen sieben ihrer acht Partien in der Red Bull Arena. Und versuchen nun, die Serie auszubauen.
Daran nicht mitwirken kann Assan Ouedraogo (19). Dem Hoffnungsträger plagen nach 60 Minuten gegen Freiburg (2:0) wieder Schmerzen in der Kniekehle. Seinen Kaderplatz bekommt Benjamin Henrichs (28), für den es das Kader-Comeback nach ausgeheiltem Achillessehnenriss ist. Timo Werner (29, kurz vor Wechsel in die USA) geht leer aus.
Im Rahmen des Bundesliga-Topspiels findet auch die Verabschiedung von Kevin Kampl (35) statt, der seinen Vertrag zu Ende Januar aufgelöst hat, um sich nach familiären Schicksalsschlägen um seine Liebsten kümmern zu können.
Coach Werner: "Das hat er sich einfach über die Jahre hier verdient. Er gehört zu den Spielern, die absolut prägend waren für den nach wie vor jungen Verein."
Titelfoto: Bildmontage: Sven Hoppe/dpa ; Picture Point/Roger Petzsche