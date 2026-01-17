RB Leipzigs Werner klärt auf: Darum lassen wir uns nicht noch mal vom FC Bayern abschlachten

Leipzig - Viel Hoffnung gibt es für RB Leipzig vor dem Bundesliga-Topspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) nicht. Denn der FC Bayern München stellt einen Rekord nach dem nächsten auf, lässt die Konkurrenz zittern. Ein 0:6 wie zum Liga-Auftakt wird es aber nicht wieder geben, wenn man Ole Werner (37) glaubt.

Antonio Nusa (19, l.) gegen Dayot Upamecano (27). © Sven Hoppe/dpa

Hattrick Harry Kane (32), Doppelpack Michael Olise (24) und auch Luiz Diaz (29) durfte bei der Schmach im August 2025 jubeln. Es war der Startschuss einer fulminanten Hinrunde des Rekordmeisters, der mit seinen 47 Punkten nach 17 Spielen so erfolgreich ist wie nie zuvor.

Immerhin Mainz und Union Berlin (je 2:2) stellten dem FCB ein Beinchen. Das wollen nun auch die Roten Bullen, die am 11. Februar im DFB-Pokal ein drittes Mal auf München treffen.

"Es liegt an uns, dem Gegner eine andere Aufgabe zu stellen, als wir das beim Hinspiel getan haben", forderte Werner in der Pressekonferenz. "Wir stehen an einem anderen Punkt, in einem halben Jahr sollte man einen Schritt weiter sein."

Allerdings weiß er natürlich, dass sich auch die Bayern unter Vincent Kompany (39) weiterentwickelt haben und "der schwerste Gegner der Bundesliga" bleiben. Irre: Aus 27 Pflichtspielen holten die erfolgsverwöhnten Kicker 24 Siege, zwei besagte Unentschieden und verloren lediglich in der Champions League gegen den FC Arsenal (1:3).