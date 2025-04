RB Leipzigs Baku: Darum wohne ich mit meiner Family außerhalb der City

Leipzig - Ein halbes Jahr vor Ablauf seines Vertrages wechselte Ridle Baku (27) im Januar vom VfL Wolfsburg zu RB Leipzig . In einer TV-Show hat er jetzt von seinen Beweggründen erzählt und darüber, warum er nicht direkt in der Messestadt lebt.

Ridle Baku (27) mit seiner Tochter im Mexiko-Urlaub 2024. © Instagram/michellexmayx

"In der Stadt gab es nicht so viele Optionen, die für uns attraktiv waren", sagt Baku im Sky-Format "Meine Geschichte". Gemeinsam mit Ehefrau Michelle (25) und der knapp zweijährigen Tochter habe man sich entschieden, "etwas außerhalb zu leben und es ein bisschen ruhiger haben wollen. Hier hast du Ruhe, wir haben ein schönes Haus und in 20 Minuten bist du trotzdem in der Innenstadt."

Wichtig bei der Suche war eine gewisse Größe, ein Garten, ein Pool und viel Platz für zu Besuch kommende Familie. "Da haben wir einen sehr, sehr guten Griff gemacht", freut sich der Rechtsverteidiger.

Das Design im Haus habe Michelle übernommen, sie habe dafür ein Händchen. Und so zog auch ein riesiger Fernseher mit ein. "Du bist der 160. Gast, dafür kriegst du einen Orden. Das ist der größte Fernseher, den wir in den Sendungen jemals gesehen haben", lacht Moderator Riccardo Basile (33).

Auf der XXL-Flimmerkiste laufe viel Fußball, "aber Netflix wird auch mal geschaut".