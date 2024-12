Rose nach RB Leipzigs Klatsche beim FC Bayern: "Egal, dass wir 1:5 verloren haben"

Kapitän Willi Orban (32) und sein Team hatten gegen den FC Bayern München nur zu Spielbeginn eine Chance. © picture point/Sven Sonntag

Beim sportlichen Blick auf das im Free-TV bei SAT.1 live übertragene Bundesliga-Match musste RB-Kapitän Willi Orban (32) eingestehen, dass man sich "zu lange tief bespielen lassen" habe und "zu selten in unser hohes Pressing" gekommen sei.

Ausführlicher wurde Marcel Schäfer (40) im MDR. "Ein sehr einseitiges Spiel", bilanzierte der Sport-Geschäftsführer. "Wenn man in München gewinnen will, muss man versuchen, kompakt zu stehen, die Bayern in Zweikämpfe zu verwickeln, möglichst die individuelle Qualität zu stoppen, also versuchen, immer in Überzahl zu agieren, den Gegner zu doppeln und in Ballbesitz für Entlastung zu sorgen. Das haben wir über die 90 Minuten fast in keinster Weise geschafft."

Für den Trainer erneuerte er unterschwellig die Jobgarantie, da er mit seiner Mannschaft durch die vielen Verletzungen wichtiger Spieler "auf der letzten Rille gegangen" sei. Wenn Spieler wie David Raum (26), Xavi Simons (21), Castello Lukeba (22) und Yussuf Poulsen (30) wieder an Bord sind, "wissen wir, dass wir eine andere Art und Weise an den Tag legen müssen und erhoffen uns dann auch positivere Ergebnisse", sagte Schäfer.

Eine genaue Diagnose für den mutmaßlich schwer verletzten Benjamin Henrichs (26) gibt es bis Samstagvormittag noch nicht. Es sei aber "keine Verletzung, die über zwei, drei Wochen geht", so der 40-Jährige.