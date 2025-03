Schäfer deutlich: Rose-Aus bei RB Leipzig, weil "gar nix" anders war

Leipzig - Heftige Tage bei RB Leipzig! Am Sonntag musste Marco Rose (48) seinen Posten als Cheftrainer räumen. Schon am Mittwoch wartet nun auf die Mannschaft das wichtige DFB-Pokal-Halbfinale beim VfB Stuttgart. Warum jetzt erst der Rauswurf vollzogen wurde, verriet Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer (40) am Montag auf einer Pressekonferenz.