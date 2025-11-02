Schon wieder ein Ossi-Klub! RB Leipzig freut sich auf nächstes "Ost-Duell"

Leipzig/Dortmund - Mehr als zwölfeinhalb Jahre nach dem letzten Aufeinandertreffen werden sich in wenigen Wochen wieder RB Leipzig und der 1. FC Magdeburg duellieren - erstmals im DFB-Pokal .

Foto aus dem bislang letzten Duell 2013: Der damalige Leipziger Daniel Frahn (l.) gegen Fernando Lenk. © imago/Karina Hessland

Losfee Felix van den Hövel zog am Sonntagabend das Match zwischen dem Bayern-Verfolger und dem Zweitliga-Schlusslicht als letztes aus der Trommel. Und das, obwohl den professionellen Segler Fußball eigentlich gar nicht interessiere.

Nach dem 4:1 bei Energie Cottbus am vergangenen Dienstag wartet also schon der nächste Gegner aus früherem DDR-Gebiet auf die Sachsen. Gespielt wird am 2. oder 3. Dezember in der Red Bull Arena.

"Wir freuen uns sehr darüber, dieses Ost-Duell vor unseren Fans austragen zu dürfen", äußerte sich Leipzigs Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer (41). "Wir nehmen die Favoritenrolle gern an, werden der Aufgabe Magdeburg aber ganz seriös und zu 100 Prozent fokussiert begegnen."

Ziel des Pokalsiegers von 2022 und 2023 sei definitiv der Einzug ins Viertelfinale, "um damit einen weiteren Schritt Richtung Berlin zu gehen".