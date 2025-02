So verarbeitet Elmas seinen knallharten Abgang von RB Leipzig

Turin/Leipzig - Per Leihe mit Kaufoption wechselte Eljif Elmas (25) nach einem extrem schwierigen Jahr im Winter von RB Leipzig zum FC Turin. Dort scheint der Nordmazedonier, ganz schnell wieder an seine alte Form anknüpfen zu können.

"Er war nie richtig fit! Nie in der richtigen körperlichen Verfassung, wo ich sage, das berechtigt dazu, regelmäßig zu spielen. Es war ja augenscheinlich! In seinem ersten Spiel von Anfang an musste ich ihn nach 45 Minuten rausnehmen. Das ist auf der einen Seite schade, weil wir haben lange viel probiert und getan. Und auf der anderen Seite ist es für mich als Trainer aber auch wichtig, Verlässlichkeit zu haben. Beständigkeit, was Leistungsvermögen betrifft", so Rose vor ein paar Wochen nach dem Wechsel.

Wird für den Mittelfeldmann aber erst einmal nur zweitrangig sein, denn Elmas will durch Spielzeit wieder zurück in die Spur kommen.

Am Ende ging die Partie dennoch mit 2:3 verloren. Die Italiener müssen weiterhin eher nach unten in der Tabelle schauen.

Am Freitag bei seinem Debüt gegen den FC Bologna gelang Elmas nur drei Zeigerumdrehungen nach seiner Einwechslung in der 62. Minute direkt ein Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1.

Heißt für Elmas wohl, dass er zunächst einmal in die richtige Verfassung kommen muss, um in Turin deutlich öfter auf dem Platz zu stehen. Aus seiner Zeit beim SSC Neapel kennt Elmas die Bedingungen in Italien noch, kommt damit vielleicht besser zurecht, als in Deutschland.

Solche Treffer wie der am Freitag geben jedenfalls Pluspunkte. Gut möglich, dass er am Samstag daheim gegen den AC Mailand schon von Beginn an ran darf.