Spielplan da: Das werden RB Leipzigs erste Bundesliga-Gegner unter Demichelis!

Leipzig - Ende August geht die Bundesliga wieder los! Am Donnerstagvormittag hat die DFL den Spielplan veröffentlicht und damit auch präsentiert, welche Gegner als Erstes auf RB Leipzig und ihren neuen Trainer Martin Demichelis (45) warten.

Borussia Mönchengladbach wird der erste Bundesliga-Gegner von Martin Demichelis (45) und RB Leipzig in der neuen Saison sein. © RB Leipzig / Bullen.TV

Demnach starten die Sachsen mit einem Heimspiel in die neue Spielzeit. Am 29. oder 30. August heißt der erste Gegner in der Red Bull Arena Borussia Mönchengladbach.

Eine Woche später müssen die Rasenballer zum ersten Auswärtsspiel zu Werder Bremen, bevor eine Woche später der HSV kommt.

Richtig schwer wird es dann am nächsten Spieltag, wenn die Leipziger zu Bayer Leverkusen müssen.

Das mögliche Hinrunden-Highlight gegen den FC Bayern München findet in der Allianz Arena irgendwann zwischen dem 16. und 18. Oktober statt.

Eine Woche vor dem Ligastart findet bereits die erste Runde des DFB-Pokals statt. RB Leipzig ist am 22. August bei Regionalligist Eintracht Trier zu Gast.