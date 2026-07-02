Spielplan da: Das werden RB Leipzigs erste Bundesliga-Gegner unter Demichelis!
Leipzig - Ende August geht die Bundesliga wieder los! Am Donnerstagvormittag hat die DFL den Spielplan veröffentlicht und damit auch präsentiert, welche Gegner als Erstes auf RB Leipzig und ihren neuen Trainer Martin Demichelis (45) warten.
Demnach starten die Sachsen mit einem Heimspiel in die neue Spielzeit. Am 29. oder 30. August heißt der erste Gegner in der Red Bull Arena Borussia Mönchengladbach.
Eine Woche später müssen die Rasenballer zum ersten Auswärtsspiel zu Werder Bremen, bevor eine Woche später der HSV kommt.
Richtig schwer wird es dann am nächsten Spieltag, wenn die Leipziger zu Bayer Leverkusen müssen.
Das mögliche Hinrunden-Highlight gegen den FC Bayern München findet in der Allianz Arena irgendwann zwischen dem 16. und 18. Oktober statt.
Eine Woche vor dem Ligastart findet bereits die erste Runde des DFB-Pokals statt. RB Leipzig ist am 22. August bei Regionalligist Eintracht Trier zu Gast.
RB Leipzig mit hartem Programm zum Schlussspurt
Eine Sache wird beim genaueren Blick auf den Spielplan jedenfalls auch deutlich: RB Leipzig steht ein wahnsinnig harter Schlussspurt bevor.
Drei der letzten vier Gegner sind mit Borussia Dortmund, dem VfB Stuttgart und der TSG Hoffenheim zum Abschluss drei Teams aus den Top fünf der abgelaufenen Spielzeit.
Schon jetzt ist also klar, dass die Rasenballer möglichst vorher schon genug Punkte sammeln sollten, um bei den letzten Spielen die bald ausgegebenen Saisonziele nicht noch zu verspielen.
Zudem wird eine wohl ausverkaufte Red Bull Arena kurz vor Weihnachten wohl zum Eisschrank werden. Denn das die Partie gegen Dortmund wohl das Topspiel abends am 19. Dezember wird, scheint fast schon offensichtlich zu sein. Ein echtes Highlight, bevor es in die kurze Winterpause geht.
Denn schon am 8. Januar geht es weiter, wo die Roten Bullen möglicherweise schon in Paderborn spielen.
Titelfoto: RB Leipzig / Bullen.TV