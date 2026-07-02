Kommen unmoralische Angebote? RB Leipzig muss Spieler loswerden
Leipzig - Keine zwei Wochen mehr, dann herrscht bei RB Leipzig wieder Hochbetrieb. Am 13. Juli wird Martin Demichelis (45) seine Mannschaft zum ersten Mal am Cottaweg trainieren. Wie der Kader bis dahin aussehen wird?
Klar ist inzwischen, dass einige WM-Fahrer deutlich früher wieder in Leipzig aufschlagen werden, als von ihnen erhofft wurde. Darunter David Raum (28) und Yan Diomande (19), die mit ihren jeweiligen Teams im Sechzehntel ausgeschieden waren.
Ansonsten werden in den ersten Tagen besonders die Kicker sich in den Fokus schießen wollen, die unter Ole Werner (38) oft das Nachsehen hatten.
Ganz vorne: Andrija Maksimović (19), der in seinem zweiten Jahr bei RB endlich durchstarten will.
Thema Transfers: Die Rasenballer müssen unbedingt auf der Abgabeseite etwas tun, um die geforderten wohl 100 Millionen Euro an Transfererlösen einzuspielen. Das sollte wohl eher passieren, als neue Spieler zu holen.
Gerade auf den Flügeln, wo sich die Sachsen mit Antonio Nusa (21) und eben Diomande extrem gut aufgestellt sehen, könnte sich etwas ändern.
Beide sollen bekanntlich unbedingt gehalten werden. Diomande liebäugelt aber stark mit einem Wechsel zu Paris Saint-Germain und Nusa spielt sich bei der WM gerade so in den Fokus, dass ein unmoralisches Angebot über mindestens 60 Millionen Euro die Roten Bullen doch noch einmal zu Überlegungen zwingen würde.
Welche Spieler holt RB alles nach Leipzig?
Wie bereits berichtet, schaut sich Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (41) aber unterdessen auch umfangreich auf dem Transfermarkt um.
Verteidiger Maxime Estève (24) soll ein ganz heißes Eisen für die Abwehr sein, wohl aber auch nur, wenn Castello Lukeba (23) oder El-Chadaille Bitshiabu (21) den Platz räumen und den Klub verlassen. Samú Costa (25) als vermeintlicher Demichelis-Wunschspieler war ja zuletzt auch im Gespräch.
Ob Leipzig zudem wirklich an Nadiem Amiri (29) dran ist, bleibt fraglich. Durch sein Alter passt er eigentlich nicht ins Beuteschema.
Es sieht viel danach aus, als könnten sich die Transfer-Aktivitäten des Bundesligisten noch lang bis in den August ziehen.
Titelfoto: Tony Gutierrez/AP Photo/dpa