Leipzig - Keine zwei Wochen mehr, dann herrscht bei RB Leipzig wieder Hochbetrieb. Am 13. Juli wird Martin Demichelis (45) seine Mannschaft zum ersten Mal am Cottaweg trainieren. Wie der Kader bis dahin aussehen wird?

Durch seine starken Auftritte für Norwegen bei der WM spielt sich Antonio Nusa (21) gerade international stark in den Fokus. © Tony Gutierrez/AP Photo/dpa

Klar ist inzwischen, dass einige WM-Fahrer deutlich früher wieder in Leipzig aufschlagen werden, als von ihnen erhofft wurde. Darunter David Raum (28) und Yan Diomande (19), die mit ihren jeweiligen Teams im Sechzehntel ausgeschieden waren.

Ansonsten werden in den ersten Tagen besonders die Kicker sich in den Fokus schießen wollen, die unter Ole Werner (38) oft das Nachsehen hatten.

Ganz vorne: Andrija Maksimović (19), der in seinem zweiten Jahr bei RB endlich durchstarten will.

Thema Transfers: Die Rasenballer müssen unbedingt auf der Abgabeseite etwas tun, um die geforderten wohl 100 Millionen Euro an Transfererlösen einzuspielen. Das sollte wohl eher passieren, als neue Spieler zu holen.

Gerade auf den Flügeln, wo sich die Sachsen mit Antonio Nusa (21) und eben Diomande extrem gut aufgestellt sehen, könnte sich etwas ändern.

Beide sollen bekanntlich unbedingt gehalten werden. Diomande liebäugelt aber stark mit einem Wechsel zu Paris Saint-Germain und Nusa spielt sich bei der WM gerade so in den Fokus, dass ein unmoralisches Angebot über mindestens 60 Millionen Euro die Roten Bullen doch noch einmal zu Überlegungen zwingen würde.