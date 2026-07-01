DFB-Nationalspieler wäre RB Leipzigs ältester Bundesliga-Neuzugang

Leipzig - Großer Name für RB Leipzig ? Angeblich soll auf der Wunschliste der Sachsen Nadiem Amiri (29) stehen, der Montagnacht mit dem DFB-Team kläglich bei der WM gescheitert war.

Nadiem Amiri (29, 5.v.r.) soll im Fokus von RB Leipzig stehen. © Tom Weller/dpa

Nachdem die Situation des 13-fachen Nationalspielers schon länger von den Roten Bullen beobachtet wurde, könnte ein Wechsel Amiris laut "Sport Bild" nun tatsächlich konkret werden.

Vor allem, weil Christoph Baumgartner (26) mutmaßlich mehrere Monate wegen eines Sehnenrisses im Oberschenkelmuskel ausfällt, schaut sich RB nach einer Alternative um.

Die könnte nach wie vor auch Brajan Gruda (21) heißen, der gern in Leipzig bleiben würde, aber vorerst zu Stammverein Brighton & Hove Albion zurückgekehrt ist. Wenn sein dortiger Trainer Fabian Hürzeler (33) den U21-Nationalspieler entbehren kann, würde der Bundesliga-Dritte ihn gern fest verpflichten oder zumindest noch ein weiteres Jahr ausleihen.

Eine Rückholaktion von Gruda plus eine feste Verpflichtung Amiris ist ebenfalls im Bereich des Möglichen. Da Martín Demichelis (45), anders als Ole Werner (38), im 4-2-3-1 spielen lässt, wäre Platz für zwei zentrale Mittelfeldspieler.