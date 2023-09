Sportgericht verurteilt RB Leipzig zu Geldstrafe - und rudert nun zurück!

Beim DFB-Pokalfinale zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt hatten auch Rasenball-Fans Pyrotechnik gezündet. © Picture Point/Roger Petzsche

Wie die Roten Bullen am Montag mitteilten, wurde die ursprüngliche Geldstrafe um 50 Prozent auf 18.450 Euro reduziert, wovon 6.150 Euro für gewaltpräventive oder sicherheitstechnische Maßnahmen verwendet werden können. Diesem Urteil wurde zugestimmt.

Torsten Becker, der die Sitzung am DFB-Campus leitete, sagte zur Begründung: "Dem Verein ist es in der Verhandlung gelungen, seine intensiven Bemühungen bezüglich der Täterermittlungen bei Pyrotechnik-Vorkommnissen in einer Form darzulegen, die zu einer Reduzierung der Geldstrafe führte."

Hintergrund: Die Roten Bullen bemängelten zum einen die Einlasskontrollen durch den vom DFB beauftragten Ordnungsdienst. Dadurch war Pyrotechnik überhaupt erst ins Stadion gekommen.

Zudem gewährten Polizei und DFB im Nachgang keine Einsicht in vorliegende Videoaufzeichnungen, um Identitätsfeststellungen der mutmaßlichen Täter und damit eine Reduktion der Strafe zu ermöglichen.