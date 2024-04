Tour im neuen Wow-Bau: Was sich RB Leipzig jetzt noch von der Stadt wünscht

Leipzig - 50 Millionen Euro schwer, nachhaltig durchdacht, komplett im Budget- und Zeitplan: RB Leipzigs neue Geschäftsstelle nimmt mehr und mehr Gestalt an. Zum Abschluss der Rohbauarbeiten am Mittwoch durfte auch TAG24 einen Blick hineinwerfen.

Außenansicht der neuen RB-Geschäftsstelle im Leipziger Westen. © Picture Point/Roger Petzsche

Mit Helm und Warnweste bewaffnet geht es am Vormittag in die neue Schaltzentrale des amtierenden Pokalsiegers, in der künftig bis zu 300 Mitarbeiter arbeiten können und wo von insgesamt rund 200 Bau-Beteiligten ein Ort geschaffen wird, an dem durch "Offenheit, Transparenz und einem starken Miteinander ein perfektes Umfeld entsteht, um Fähigkeiten und Talent bestmöglich einzusetzen", sagt Jens May, Chief Operating Officer bei RB.

Noch 2019 saß man mit 60 Personen in der damaligen Geschäftsstelle am Neumarkt mitten in der Leipziger Innenstadt. Es folgte der Umzug in ein kleines Containerdorf am Cottaweg in unmittelbarer Nähe zum Trainingszentrum. Seitdem hat sich der administrative Staff verdreifacht, fast 200 Mitarbeiter in diesem Bereich - Durchschnittsalter 35 Jahre - zählt der Bundesligist heute.

Dass damit womöglich noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht ist, zeigt der Bau seines neuen Herzstücks an der Ecke Erich-Köhn-Straße/Capastraße, direkt hinter dem Straßenbahnhof Angerbrücke. "Es gab den glücklichen Umstand, dass das Grundstück hier zum Verkauf stand. Die Möglichkeiten am Cottaweg sind sehr rar gesät", so May.

Nach Abschluss des Rohbaus folgen die im Herbst ihr Ende findenden Fassadenarbeiten, anschließend geht es an den Innenausbau. Jens May: "Wir planen, im Spätherbst 2025 einzuziehen."

Damit liegt der Verein nicht nur voll im Zeitplan. Auch das Budget werde wahrscheinlich eingehalten, zumal 95 Prozent der Bauaufträge schon vergeben sind auch deshalb mit keinen Kostenexplosionen mehr zu rechnen sei.