RB Leipzigs neuer Palast: Stadion-Feeling sogar in der Kantine

Blick in den visualisierten Neubau der Geschäftsstelle von RB Leipzig. © RB Leipzig

Nach dem Spatenstich am 30. März hat sich einiges getan. Mittlerweile klafft an der Ecke Capastraße/Erich-Köhn-Straße - einen Katzensprung entfernt vom Trainingszentrum am Cottaweg - eine fünf Meter tiefe Baugrube.

Hier sollen in den nächsten Monaten nach und nach auf einer Fläche von 14.500 Quadratmetern erst eine Tiefgarage mit etwa 80 Stellplätzen, Aufzugsschächte und die Treppenhauskerne folgen.

Jüngst hat der Pokalsieger bekanntgegeben, wie die Innenarchitektur aussehen soll. "Die Farbwelt besteht aus vielen verschiedenen Stoffen, wobei der primäre Farbfokus auf Grau, Blau, Rot und Grün liegt. Die Farbnuancen sind eher gedeckt", teilte der Verein auf seiner Homepage mit. Mit grellen Farben werde demnach nicht gearbeitet.

Der Eingangsbereich des Gebäudes werde ein "gemütlicher und einladender Wartebereich für Gäste", die betriebsinterne Kanine mit 140 Sitzplätzen sei angelehnt an ein Stadion. Der Dekovorhang soll an ein Tornetz angelehnt sein, so der Klub.