Überraschende Transfer-Wende bei RB Leipzig?

RB Leipzig verhandelt aktuell mit zwei Spielern, deren Verträge im Sommer auslaufen. Kommt noch ein Winterneuzugang dazu?

Von Michi Heymann

Leipzig - Was passiert noch bei RB Leipzig in diesem Transfer-Winter? Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (41) drückt aktuell besonders bei zwei etablierten Rasenballern auf die Tube, möchte Entscheidungen erzwingen.

Xaver Schlager (28, M.) hat sich noch nicht entschieden, ob er bei RB Leipzig bleibt oder seinen Vertrag im Sommer auslaufen lässt.
Deadline: Ende Januar, Anfang Februar für Xaver Schlager (28) und Peter Gulacsi (35). Gerade beim Österreicher sah es zuletzt mehr und mehr danach aus, als würde es die letzte Saison sein, die der Nationalspieler für die Sachsen rotiert.

Laut "Sky" gab es aber jetzt durchaus positive Gespräche zwischen den Roten Bullen und der Spielerseite. Wie wichtig Schlager für das Spiel von Trainer Ole Werner (37) ist, ist kein Geheimnis.

Und auch wenn der Wunsch nach einer neuen Herausforderung beim zentralen Mittelfeldspieler durchaus da ist, scheint dieses große Standing ein Punkt zu sein, der ihn zum Bleiben überreden könnte.

Ähnliches gilt für Gulacsi. Schon seit zwei Jahren hängt Maarten Vandevoordt (23) dem Ungarn im Nacken, um ihm die Nummer eins streitig zu machen. Doch noch hat der 35-Jährige die Nase vorn. Das könnte sich aber in der kommenden Saison ändern, und Gulacsi würde auf die Bank verdrängt werden.

Fraglich, ob er das mitmacht. Doch laut dem Bericht soll es auch da in den letzten Tagen positive Gespräche zwischen Verein und Beratern gegeben haben.

Der Vertrag von Peter Gulacsi (35) läuft im Sommer aus. Hängt er noch eine Saison bei RB Leipzig ran?
Schließt sich Ayodele Thomas noch in diesem Winter RB Leipzig an?

Ayodele Thomas (18) wird sich wohl RB Leipzig anschließen. Fraglich aber, ob er schon in diesem Winter kommt.
In jedem Fall bereitet sich RB seit Wochen auf einen möglichen Schlager-Abgang vor. Gleich mehrere Kandidaten stehen in den Startlöchern, um die vermeintlich frei werdende Position einzunehmen.

Spannend auch, ob die Sachsen außerhalb der gesuchten Profile noch einmal in diesem Winter zuschlagen. Heißestes Eisen im Feuer ist wohl Ayodele Thomas (18) von PSV Eindhoven.

Die Verhandlungen mit dem Linksaußen sollen weit fortgeschritten sein. Möglich aber, dass er erst im Sommer zum Bundesligisten stößt, weil es aktuell mit Einsatzzeiten eher schlecht aussieht.

