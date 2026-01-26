Überraschende Transfer-Wende bei RB Leipzig?

Leipzig - Was passiert noch bei RB Leipzig in diesem Transfer-Winter? Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (41) drückt aktuell besonders bei zwei etablierten Rasenballern auf die Tube, möchte Entscheidungen erzwingen.

Xaver Schlager (28, M.) hat sich noch nicht entschieden, ob er bei RB Leipzig bleibt oder seinen Vertrag im Sommer auslaufen lässt. © Harry Langer/dpa

Deadline: Ende Januar, Anfang Februar für Xaver Schlager (28) und Peter Gulacsi (35). Gerade beim Österreicher sah es zuletzt mehr und mehr danach aus, als würde es die letzte Saison sein, die der Nationalspieler für die Sachsen rotiert.

Laut "Sky" gab es aber jetzt durchaus positive Gespräche zwischen den Roten Bullen und der Spielerseite. Wie wichtig Schlager für das Spiel von Trainer Ole Werner (37) ist, ist kein Geheimnis.

Und auch wenn der Wunsch nach einer neuen Herausforderung beim zentralen Mittelfeldspieler durchaus da ist, scheint dieses große Standing ein Punkt zu sein, der ihn zum Bleiben überreden könnte.

Ähnliches gilt für Gulacsi. Schon seit zwei Jahren hängt Maarten Vandevoordt (23) dem Ungarn im Nacken, um ihm die Nummer eins streitig zu machen. Doch noch hat der 35-Jährige die Nase vorn. Das könnte sich aber in der kommenden Saison ändern, und Gulacsi würde auf die Bank verdrängt werden.

Fraglich, ob er das mitmacht. Doch laut dem Bericht soll es auch da in den letzten Tagen positive Gespräche zwischen Verein und Beratern gegeben haben.