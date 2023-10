Und wieder bekommt RB Leipzig keine Ruhe in den Verein!

Dass Max Eberl (50) mit Rose eigentlich über längere Zeit das vermeintliche Ex-Gladbacher Dream-Team bilden sollte, war der Plan. Jetzt muss ein neuer her - mitten in der Saison!

Allein was auf der Trainerposition los war. Julian Nagelsmann (36), Jesse Marsch (49), Domenico Tedesco (38): Alles Namen, die die Geschichte der Roten Bullen nicht wirklich lang begleiten konnten. Als man Nagelsmann zum FC Bayern München ziehen ließ, gab es einen Umbruch mit Marsch. Der schaffte es nicht, die Mannschaft hinzubiegen und so kam Tedesco mitten in der Saison als Feuerlöscher.

Max Eberl (50) wurde bei RB Leipzig freigestellt. Dadurch herrscht mitten in der Saison erneut Unruhe im Verein. © Picture Point / Roger Petzsche

Gut, der Einfluss eines Sportchefs, während keine Transfers getätigt werden können, mag nicht ganz so groß sein wie eine Veränderung auf der Trainerbank, wo die Spieler den neuen gewünschten Spielstil erst verinnerlichen müssen.

So viel ändert sich jetzt vielleicht für die Akteure nicht. Aber es wird wieder sehr viel über die Rasenballer diskutiert. Und das genau in den englischen Wochen, wo die Bullen so Bretter wie in der Champions League am Mittwoch gegen Manchester City (21 Uhr/DAZN) bohren müssen.

Aber da geht es ehrlich gesagt den Sachsen inzwischen auch nicht anders als den anderen großen Bundesligisten. Man schaue sich nur an, was bei den Bayern oder auch Borussia Dortmund in den letzten Jahren los war.

So gesehen passen sich die Roten Bullen also vielleicht auch nur ungewollt an die Konkurrenz an. Aber sicherlich wäre den Leipzigern etwas Ruhe deutlich lieber.