Verletzt und frustriert: Wie kommt RB Leipzigs Timo Werner da je wieder raus?

Klar, dass bei dieser Ausgangslage die Gerüchte lauter werden, dass Werner im Winter wechseln könnte. Immerhin geht Kumpel Emil Forsberg (32) diesen Weg wohl auch.

Man wird bei den Roten Bullen in den nächsten Tagen ganz genau abwägen, wie man den Bestverdiener wieder zurück in die Spur bringt - oder eben nicht. Aber bei dem Gehalt wird es wohl auch kaum einen Klub geben, der Werner in dieser Form haben möchte. So ergibt sich am Ende eine ganz schwierige Situation für den Stürmer, die mit jeder Woche schwerer zu werden scheint.