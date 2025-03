Vertrags-Verhandlungen laufen: RB Leipzigs Schlager will nach England

Xaver Schlager (27) träumt von der Premier League. Eigentlich möchte er aber noch ein wenig bei RB Leipzig bleiben. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Denn wie der Nationalspieler bei "Sky Austria" jetzt zugab, hat er ein klares Ziel: "Ich habe als kleiner Junge schon immer von England geträumt. Da mache ich auch keine große Sache drumherum. Das sage ich offen und ehrlich. Die Premier League ist die Topliga, wo alle hinwollen, weil es einfach sehr spektakulär ist. Es gibt dort viele sehr gute Mannschaften und ein hohes Niveau ist."

Im Sommer wird es bei den Sachsen definitiv einen Umbruch geben. Schlager soll eigentlich ein fester Bestandteil davon sein. Aktuell laufen Verhandlungen für eine Vertragsverlängerung.

Denn das Arbeitspapier des 27-Jährigen läuft nur noch bis 2026. Keinesfalls möchte man bei RB mit Schlager einfach so ins letzte Jahr gehen.

Und eigentlich denkt der Abräumer auch nicht unbedingt an einen schnellen Abschied aus Deutschland. "Ich fühle mich sehr wohl in Leipzig. Wenn man gesund und fit ist, dann ist das schon mal sehr gut. Das möchte ich einmal haben und für mich selbst einfach mal spielen und Spaß haben. Dann kann man in Ruhe schauen, was der weitere Weg so für mich bringt", so der Spieler.