Völlig unzufrieden bei RB Leipzig: Will er trotzdem bleiben?

Leipzig - Johan Bakayoko (22) kam im vergangenen Sommer mit großen Vorschusslorbeeren zu RB Leipzig , sollte auf dem rechten Flügel für ordentlich Betrieb sorgen. Das klappte auch kurzzeitig. Inzwischen ist der Belgier aber nur noch Bankdrücker.

Johan Bakayoko (22, l.) bleibt aktuell nur das Training mit seinen Teamkollegen von RB Leipzig. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Trotzdem soll es bei den Roten Bullen aktuell keine Gedanken geben, den Torjäger abzugeben. Laut "Sky" sind Spieler- und Vereinsseite zwar unzufrieden mit der aktuellen Entwicklung. Verschiedene Szenarien könnten aber dazu führen, dass Bakayoko doch wieder wichtig wird.

Dazu muss man erst einmal die Gründe identifizieren, warum der 22-Jährige im Moment maximal als Joker eingesetzt wird.

Da wäre in erster Linie Teamkollege Yan Diomande (19). Der Überflieger der diesjährigen Bundesliga-Saison ist aktuell eines der großen Aushängeschilder der Rasenballer. Dass der Ivorer aber so durch die Decke gehen würde, damit war in Leipzig nicht zu rechnen.

Außerdem zog sich Bakayoko im Dezember eine Muskelverletzung zu, die ihn einige Wochen aus dem Rennen brachte. Seitdem will es nicht mehr so richtig klappen mit dem Belgier.

In den Kurzeinsätzen, die er seitdem von Trainer Ole Werner (37) bekommen hat, konnte er sich nicht beweisen. In den vorigen beiden Partien blieb er gar über die komplette Spielzeit auf der Bank - enttäuschend.