Von RB Leipzig ins Ungewisse - und angekommen? "Will sagen können: Du hast geliefert!"

Seit 2021 wurde der Stürmer von den Roten Bullen an verschiedene Klubs verliehen, um Spielpraxis zu sammeln. Eintracht Braunschweig und der SC Paderborn erwiesen sich aber als nicht so gute Anlaufstellen.

Und Hartmann zahlte den Vertrauensbeweis direkt zurück. Beim Debüt im Landespokal gegen Lüttchendorf am Freitag, wo er nach nur einem Training bei seinem neuen Klub direkt in die Startelf rotierte, machte er beim 3:1-Sieg direkt zwei Buden.

Der 23-Jährige hat ein klares Ziel vor Augen: "Wenn ich am Ende der Saison in den Spiegel schaue, will ich einfach sagen können: Du hast geliefert." Liefern kann er vermutlich auch schon am Dienstagabend wieder. Da ist der HFC in der Regionalliga beim FC Viktoria Berlin zu Gast.