Während RB Leipzig noch nach einem Trainer sucht: Hat Marco Rose bald einen neuen Job?

Wird Marco Rose (48) bald neuer Trainer der AS Rom? © PICTURE POINT / S. Sonntag

Zumindest, wenn man mehreren italienischen Medien wie der Zeitung "Leggo" glaubt, die den gebürtigen Leipziger mit der AS Rom in Verbindung bringen.

Dort muss jemand die Nachfolge von Claudio Ranieri (73) antreten, der erst im vergangenen November von Ivan Juric (49) übernommen hatte.

Ob es Rose wird, bleibt abzuwarten. Denn in Italien werden bekanntlich sehr viele Namen gehandelt. Zuletzt erst wurde Red Bulls "Head of Global Soccer" Jürgen Klopp (57) mit der Ewigen Stadt in Verbindung gebracht, was sich im Nachgang als absolute Ente herausstellte.

Nicht unwahrscheinlich, dass das auch hier der Fall ist. Rose gilt als sehr heimatverbunden, genießt es, in Leipzig bei seiner Familie zu sein. Ein erneutes Engagement in der Nähe würde demnach eher passen.

Und genug Möglichkeiten gibt es allein schon in der Bundesliga. Beim VfL Wolfsburg wird nach dem Aus von Ralph Hasenhüttl (57) beispielsweise ein neuer Mann an der Seitenlinie gesucht.