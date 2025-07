Transfer-Explosion bei RB Leipzig! Schäfer kurz vor Triple-Deal?

Leipzig - Am Dienstagabend wünschte RB Leipzig via " X " seinen Followern einen schönen Abend. Das wäre nicht das erste Mal, dass eine rasche Verkündung von einem Transfer-Deal im Anschluss noch folgen würde. Doch es kam nichts mehr. Das könnte sich nun aber schnell ändern.

Alles in Kürze

RB Leipzigs Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (41) scheint ein Transfer-Coup gelungen zu sein. © Picture Point / Roger Petzsche

Möglicherweise werden die Sachsen am Mittwoch gleich drei neue Spieler präsentieren können. Laut "Sky"-Infos sind Andrija Maksimovic (18), Yan Diomande (18) and Johan Bakayoko (22) alle schon in Leipzig.

Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (41) scheint ein Transfer-Triple gelungen zu sein. Rund 54 Millionen Euro sollen die Rasenballer für alle drei Akteure ausgegeben haben. Und auf der Haben-Seite soll auch in den nächsten Tagen noch etwas passieren!

Inwieweit Maksimovic und Diomande als Investition in die Zukunft verstanden werden dürfen, bleibt abzuwarten. Schäfer sprach auf der Vorstellungs-Pressekonferenz von Trainer Ole Werner (37) von einem Umbruchs-Prozess, der gerade gestartet ist und eine Weile dauern kann.

Bakayoko hingegen dürfte sich durchaus ausmalen, direkt in einer möglichen Startformation der Roten Bullen zu stehen. Spätestens im Trainingslager in der kommenden Woche in Donaueschingen sollen die wahrscheinlichen Neuverpflichtungen ihr Können schon unter Beweis stellen.