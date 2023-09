Was RB Leipzigs Trainer Rose beim Pokal-Spiel gegen Wiesbaden von seinen Jungs verlangt

Wiesbaden - Der Titelverteidiger mischt nun auch wieder im Kampf um den DFB-Pokal mit! RB Leipzig ist am Mittwochabend zu Gast beim SV Wehen Wiesbaden (20.45 Uhr/Sky und ARD). Die große Aufgabe wird darin bestehen, vor den Spielen gegen den FC Bayern München und Manchester City den Zweitligisten nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.

"Wir haben keinen Grund, uns zu verstecken. Die Last des Bringens liegt erst einmal bei Leipzig. Wir werden versuchen, unsere Räume zu finden und diese kleine Chance, die es vielleicht geben wird, zu nutzen."

Bekanntlich ist im Pokal ja alles möglich. Und nichts wäre vor den kommenden großen Spielen vermutlich schlimmer, als in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen einen Zweitligisten rauszufliegen.

"Wir wollen natürlich unbedingt dabei bleiben. Das heißt, wir fahren morgen nach Wiesbaden, mit 'ner top Mannschaft, mit 'ner - und das werd ich einverlangen von den Jungs - mit 'ner Top-Haltung, weil das ist die Basis", so Trainer Marco Rose (47) am Dienstag auf der Pressekonferenz vor der Partie.

Der SV Wehen Wiesbaden verlor am Wochenende in der Liga daheim gegen den SV Elversberg mit 0:2. © Uwe Anspach/dpa

Klar ist aber auch, dass es für die Hessen sicherlich nicht einfach wird, auch wenn RB rotiert.

Rose: "Man konnte in Mönchengladbach einigen Spielern die Müdigkeit ansehen. Wir müssen in Wiesbaden die Belastung so steuern, dass es auch gute Spiele gegen den FCB und ManCity werden können."

Eine Einsatzmöglichkeit wird nach knapp einem Jahr in jedem Fall Peter Gulacsi (33) im Tor bekommen. Timo Werner (27), der das Siegtor in Gladbach zum 1:0 geschossen hatte, plagten am Montag noch Rückenschmerzen. Trotzdem war Rose zuversichtlich, dass sein Stürmer spielen kann.

Zudem könnten Lukas Klostermann (27), Christopher Lenz (29) und Christoph Baumgartner (24) von Beginn an auflaufen.