Wechsel fix! RB Leipzig schnappt sich ein Juwel für die Zukunft

Leipzig - Er soll die Zukunft in der Hintermannschaft von RB Leipzig werden! Die Sachsen haben sich die Dienste von El Chadaille Bitshiabu (18) von Paris Saint-Germain gesichert.

El Chadaille Bitshiabu (18, r.), hier im Bild mit seinem Mitspieler Mathys Tel (18, l.), schließt sich RB Leipzig an. © JACK GUEZ / AFP

Was schon vor einer Woche klar war, bestätigte der Klub am Dienstagmorgen.

Wie RB auf Twitter mitteilte, hat der Franzose einen langfristigen Vertrag unterschrieben und soll bis 2028 bleiben. Im Vergleich zu anderen Wunschtransfers der Roten Bullen verlief der Wechsel von Bitshiabu wohl vergleichsweise unkompliziert, sodass der Abwehrspieler schon beim Trainingslager in Bruneck in den kommenden Tagen dabei sein kann.

Wegen den drohenden Abgängen von Josko Gvardiol (21) zu Manchester City und Marcel Halstenberg (31) zu Hannover 96 kann der 18-Jährige schon in dieser Saison eine Verstärkung darstellen.

"El Chadaille ist eines der spannendsten Abwehr-Talente in Europa und wir sind stolz darauf, dass er ab sofort für RB Leipzig spielen wird", sagte Geschäftsführer Max Eberl (49) über den Neuzugang. "Er ist erst in diesem Mai 18 Jahre alt geworden, hat aber bereits 19 Profi-Einsätze für PSG und damit auf Top-Niveau absolviert, was für seine Qualität spricht."

Bei den Roten Bullen soll er die Rückennummer 5 erhalten.