Wer ist der Spieler, nach dem sich RB Leipzig und FC Bayern die Finger lecken?

Berlin - Er ist laut " Transfermarkt " der aktuell wertvollste Spieler der Geschichte der 2. Bundesliga ! 20 Millionen Euro beträgt der Marktwert von Hertha-Mittelfeldmann Kennet Eichhorn (16) - so hoch wie bei noch keinem Akteur der zweithöchsten deutschen Spielklasse zuvor. Klar, dass große Klubs wie RB Leipzig und der FC Bayern München da hellhörig werden.

Kennet Eichhorn (16) ist das Supertalent der 2. Bundesliga. Der Spieler von Hertha BSC ist international heiß begehrt. © Imago / Jan Huebner

Laut "Sky" beschäftigen sich die Sachsen intensiv mit einer Sommer-Verpflichtung des jüngsten Zweitliga-Spielers, des jüngsten Zweitliga-Startelfspielers und des jüngsten Torschützen im DFB-Pokal.

Die Rasenballer sind demnach konkret dran - aber definitiv nicht allein. Der Rekordmeister aus dem Süden und der BVB wollen den 16-Jährigen auch unbedingt haben. Aus dem Ausland gibt es Interesse von Real Madrid und dem FC Barcelona - alles große Kaliber eben.

Für einen so jungen Herthaner sicherlich gar nicht so leicht zu greifen. Mitspieler Michaël Cuisance (26) sagte zuletzt aber, dass er nicht glaubt, dass er in die falsche Richtung abbiegt: "Er ist ein sehr seriöser Junge. Er arbeitet hart und hat ein gutes familiäres Umfeld. Das ist gut für ihn."

Im Endeffekt hat Eichhorn also womöglich die Qual der Wahl. Die Berliner wollen den Akteur aus der eigenen Jugend natürlich gern halten. Laut Berichten besitzt der defensive Mittelfeldspieler eine Ausstiegsklausel in Höhe von 10 bis 12 Millionen Euro - also deutlich unter seinem aktuellen Marktwert.

"Für uns steht bei Kennet Eichhorn – wie bei all unseren Talenten – nicht eine Zahl im Vordergrund, sondern seine kontinuierliche sportliche Entwicklung", sagte Herthas Sportdirektor Benjamin Weber (45) zuletzt bei "Transfermarkt". Was aber nichts daran ändern wird, dass man Eichhorn gehen lassen müsste, wenn ein Verein bereit ist, die geforderte Summe zu zahlen.