Werner wackelt bei RB Leipzig! Zieht Kloppo die Reißleine?
Leipzig - Platz 3 hinter Bayern und Dortmund, nach einem Jahr Pause die Champions League wieder erreicht, bester Punkteschnitt aller RB-Trainer in der Bundesliga: Ole Werner (38) kann stolz auf die Saison mit RB Leipzig sein. Nur die Rückendeckung aus dem Red-Bull-Konzern scheint ihm zu fehlen. Und das könnte bitter enden.
Weiterhin soll das Global-Team mit Jürgen Klopp (58) an der Spitze für eine Freistellung des Trainers plädieren, berichtet "Sky" nun erneut.
Nachdem Werner seiner Entlassung bereits im Dezember 2025 und auch Anfang des Jahres von der Schippe gesprungen sein soll, dann aber doch wieder Argumente für eine Weiterbeschäftigung sammeln konnte, steht sein Job nun offenbar zum dritten Mal auf dem Prüfstand.
Kurios: Die Leipziger Verantwortlichen um Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer (41) stehen voll hinter dem Ex-Bremer, alle außerhalb der Messestadt jedoch angeblich mehrheitlich nicht.
Die Vorwürfe haben dem Bericht zufolge weiter Bestand: zu viel Zufall, das Spiel zu abhängig von Senkrechtstarter Yan Diomande (19), die Neuzugänge Ezechiel Banzuzi (21), Johan Bakayoko (23) und Conrad Harder (21) nicht gut genug entwickelt in ihrer jeweils ersten Saison und eben nicht das tollste Verhältnis zum Global-Team.
Wie es für Ole Werner weitergeht: komplett offen. Die Vertrauensbasis hat aber definitiv einen Riss erlitten. Ob dieser wieder geflickt werden kann, werden die nächsten WM-Wochen zeigen.
Was wird aus Lutsharel Geertruida?
Während Werner noch um seinen Job bangen muss, hat Lutsharel Geetruida (25) definitiv keine Perspektive am Cottaweg.
Der Linksverteidiger hat eine Saison leihweise beim AFC Sunderland verbracht, kam in 31 Pflichtspielen zum Einsatz. Die Kaufoption in Höhe von 23 Millionen Euro hat der auf einen starken siebten Europa-League-Platz eingelaufene Premier-League-Aufsteiger am 10. Juni verstreichen lassen.
Der AFC würde den Niederländer zwar halten wollen, möchte nun aber frei mit RB verhandeln und hofft, den Preis zu drücken.
Dieser Plan könnte nun aber nach hinten losgehen. Denn Geertruida wurde nach Jurrien Timbers (24) Leistenverletzung und dem damit verbundenen WM-Aus überraschend ins Oranje-Team nachnominiert.
Sollte er unverhofft eine (gute) Rolle im Turnier spielen, könnte das seinen Preis sogar in die Höhe treiben - und dann stehen möglicherweise andere Kaliber als Sunderland bereit.
In Leipzig, wo sein Vertrag noch bis 2029 läuft, wird der 25-Jährige aber eher keine Zukunft mehr haben.
Titelfoto: Bildmontage: Picture Point / Sven Sonntag