Blitz-Wechsel nach Saudi-Arabien geplatzt! RB Leipzig lässt Klub-Ikone nicht gehen
Leipzig - Das hat niemand kommen sehen! Willi Orban (33), Ikone von RB Leipzig, stand kurz vor einem Wechsel nach Saudi-Arabien. Doch sein Arbeitgeber hat dem einen Riegel vorgeschoben. Obwohl man ihn gehen lassen wollte.
Orban, der in elf Jahren 385 Spiele für die Roten Bullen absolviert hatte, sollte laut "Sky" am Montagmorgen einen Medizincheck absolvieren.
Hierzu sei extra ein Teamarzt des saudischen Aufsteigers Al-Diriyah FC angereist. Der wurde wieder weggeschickt!
Denn die Leipziger Verantwortlichen erteilten dem 68-fachen ungarischen Nationalspieler kurzerhand ein Wechselverbot.
Dem Bericht zufolge sei RB bereit gewesen, den altgedienten Innenverteidiger für das Auslandsabenteuer ziehen zu lassen. Weil sich aber Neuzugang Abdoul Koné (21) an der Schulter verletzt hatte und die Ausfallzeit noch unklar ist, wollten die Sachsen offenbar kein Risiko eingehen.
Willi Orban hätte in Saudi-Arabien etwa 15 Millionen Dollar netto in zwei Jahren verdienen können. Laut "Sky" steht er bei RB bei schätzungsweise acht Millionen Euro brutto.
Titelfoto: PICTURE POINT / S. Sonntag