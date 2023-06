Sehen wir Max Kruse bald in der 2. Bundesliga wieder?

Max Kruse (35) bringt sich in seinem Urlaub im Fitnessstudio in Form. © Screenshot/Instagram/dilara.kruse (Bildmontage)

Der 35-Jährige weilt aktuell noch in den USA, wo er sich zunächst erfolglos bei der World Series of Poker versuchte. Anschließend ging es nach Miami zu seinem Sohn und schließlich zu einem Familienurlaub auf die Bahamas.

Der ist jetzt allerdings beendet und am heutigen Mittwoch steht für den immer noch vereinslosen Kicker der Rückflug nach Deutschland auf dem Programm.

Untätig war Kruse in seiner Freizeit jedoch nicht. Immer wieder postete er in seiner Instagram-Story Fotos aus dem Gym, wo er sich für die neue Spielzeit fitmacht.

Denn eins ist klar: Max will seine Fußballschuhe noch nicht an den Nagel hängen. Immer wieder verkündete er nach seinem Rauswurf in Wolfsburg, dass er ein Comeback in der Bundesliga anstrebe.

Union schloss eine Rückkehr jedoch schnell aus und auch die Hoffnungen vieler Werder-Fans, ihren ehemaligen Kapitän noch einmal im Bremen-Trikot zu sehen, wurden bislang nicht erfüllt.