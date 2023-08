Ans Dynamoland musste er sich erst gewöhnen: Drljaca erklärt Leistungssprung

Er glänzte bereits beim 2:1 in München und legte bis auf wenige Ausnahmen eine vorzügliche Rückrunde hin. "Drille" zog sich an "Brollo" hoch, beide peitschten sich im Training. Ausruhen konnte er sich nicht. Trainer Markus Anfang (49) sah keinen Grund für einen Wechsel im Tor.

Eine seiner Glanztaten: Stefan Drljaca (24) rettet gegen Bielefelds pfeilschnellen Merveille Biankadi (28). © imago/eibner

Der Keeper, der am Donnerstag vorm Spiel erfuhr, dass er weiterhin die Nummer eins ist, wuchs im letzten halben Jahr. Er hat auch eine Begründung: Ans Dynamoland muss man sich erst gewöhnen.

Das Umfeld, das stets volle Stadion, die Erwartungshaltung der Fans - da ist Druck da. Das war natürlich bei der "U23" von Borussia Dortmund ganz anders. Er kam im Sommer 2022 von einer Ausbildungsmannschaft. Da war nichts von alldem.

Und dann gleich volles Rohr. Und das ist nicht negativ gemeint. "Das war ein gewisser Lernprozess. Den hat man im letzten Jahr nicht nur bei mir gesehen. Das hat bis zur Winterpause gedauert", erklärte "Drille".

"In der Rückrunde wusste jeder, wie er mit dem Druck und der gewissen Unruhe im Stadion umgehen muss. Das habe ich gelernt und verarbeitet. Ich versuche, mich auf meine Sachen zu konzentrieren. Ich gehe fokussiert und selbstbewusst in die Spiele rein."

So war es eine rundum gelungene Woche für Drljaca: Nummer eins und der erste Sieg. "Das war am Donnerstag natürlich ein schöner Moment, wenn man das Vertrauen geschenkt bekommt in so einem Verein und mit so einem Saisonziel. Das ist schon etwas Besonderes."