Arslan sagt Dynamo ab! Wechselt er jetzt zu diesem Bundesliga-Absteiger?

Ahmet Arslan (29) war für Dynamo mit seinen 25 Toren eine Art Lebensversicherung. © Lutz Hentschel

Nach Informationen von Bild hat der Mann, der die Liga mit seinen 25 Treffern prägte, den Schwarz-Gelben abgesagt. Die Sachsen verzichten aber auch darauf, die vereinbarte Kaufoption zu ziehen.

Damit gehört er offiziell nach wie vor Holstein Kiel, von wo Sportchef Ralf Becker (52) ihn im vergangenen Sommer ausgeliehen hatte. Bei den "Störchen" besitzt er noch einen laufenden Vertrag bis Ende Juni 2024.

Sein neuer Klub muss den Goalgetter also dort abkaufen. Und das soll ausgerechnet die finanziell klamme Hertha sein. Der Hauptstadtklub soll großes Interesse an einer Verpflichtung Arslans haben, ihm jede Menge Gehalt bieten.

Doch zuvor muss der BSC nach dem Bundesliga-Abstieg erst einmal die Lizenz bekommen. Am heutigen Montag soll eine erste Entscheidung darüber fallen, ob der Verein in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga antreten darf.

Arslans Abgang ist für Dynamo ein brutaler Verlust. Der offensive Mittelfeldspieler schoss nicht nur die Tore, sondern identifizierte sich auch mit dem Klub.