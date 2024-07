Daferner trifft! Dynamo bei der Generalprobe ordentlich, aber noch nicht sehr gut

Auerbach - Das war ordentlich, aber noch nicht sehr gut. Bei der Generalprobe vor dem Punktspielauftakt gelang Dynamo Dresden in Auerbach gegen Zweitliga-Aufsteiger Jahn Regensburg ein 1:1 (1:0) nach 90 Minuten.

Die Schwarz-Gelben standen kompakt, schafften es aber nicht, kontrolliert nach vorn zu spielen. So etwa 40 Minuten lang hingen die Stürmer komplett in der Luft.

Die erste Hälfte ist schnell erzählt. Dresden war spielerisch besser, Regensburg hatte die größere Anzahl an Chancen. Die entstanden aber nur, wenn den Dresdnern im Spielaufbau Fehler unterliefen. Das passierte noch zu oft.

Im Sturm standen Robin Meißner und Christoph Daferner. Eine Position dürfte sich noch ändern, denn Vize-Kapitän Niklas Hauptmann wurde nach seiner Knieblessur aus dem Training geschont. So trug Vinko Sapina in Auerbach die Binde.

Der wiedergewählte Kapitän Stefan Kutschke saß nur auf der Bank. Dennoch war es ein Fingerzeig auf die Startelf für den Auftakt am 4. August bei Viktoria Köln.

Speziell im Spiel nach vorn gibt es noch Verbesserungsbedarf. Oftmals dauerte es zu lange, bis der Ball in die Spitze gespielt wurde, um so überhaupt Chancen zu kreieren. Dennoch war es eine klare Steigerung zum 0:1 beim Chemnitzer FC.

In den zusätzlichen 30 Minuten traf der Jahn zum 2:1 (115.). Für Dresden traf vor 1436 Zuschauern Christoph Daferner (41.).

Kai Pröger (32, M.) traf zum 1:1 für den Jahn. © Picture Point / Gabor Krieg

Mit der ersten Schusschance von Daferner (39.) wurde es besser. Der Treffer dann war sehenswert: Claudio Kammerknecht flankte aus dem Halbfeld, "Daffi" (41.) nahm die Kugel von der Strafraumgrenze volley und wuchtete sie ins lange Eck.

In der zweiten Hälfte kam zunächst Lars Bünning für den angeschlagenen Sapina, der mit einem Eisbeutel am Knie auf der Bank Platz nahm. Dresden bestimmte nun die Partie mehr und mehr, wurde dabei aber weiterhin selten zielstrebig. Es blieb bei guten Ansätzen. Regensburg dagegen nahm weit weniger an der Partie teil.

Nach knapp einer Stunde begannen auf beiden Seiten die Wechsel. Auch Kutschke kam bei Dynamo. Pech hatte er, als er nach einem Fehler von Florian Ballas (70.) glasklar im Strafraum gelegt wurde, der Pfiff aber ausblieb.

Im Gegenzug glich der Jahn mit seiner ersten nennenswerten Aktion aus. Kai Pröger (71.), ebenfalls eingewechselt, konnte ungestört von rechts am Strafraum entlangziehen. Er zog aus 16 Metern ab, Tim Schreiber hatte keine Chance. Sein Gegenüber Felix Gebhardt zeigte nur 120 Sekunden sein Können, als er einen Kutschke-Kopfball aus dem Eck kratzte.

Am Ende der normalen 90 Minuten blieb es beim 1:1. Bei Dynamo spielten Tim Schreiber, Jakob Lemmer, Tony Menzel und Robin Meißner durch. Die durften vor den anschließenden 30 Minuten Zusatz raus und machten Platz für die restlichen Reservisten um David Kubatta. In diesen passierte herzlich wenig, bis Erik Hottmann (115.) doch noch der "Siegtreffer" für den SSV gelang.