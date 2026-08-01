Darauf kommt es bei der Dynamo-Generalprobe gegen Union Berlin besonders an

Dresden - Diese Generalprobe wird (wohl) ein echter Härtetest! Am Samstag (14 Uhr) bekommt es Dynamo Dresden mit dem Erstligisten Union Berlin zu tun - gegen die Köpenicker wird sich zeigen, ob die Worte von Thomas Stamm (43) in den letzten Tagen Gehör gefunden haben.

Ahmet Muhamedbegovic (27) weiß, worauf es gegen Berlin angekommen wird. © Picture Point/Gabor Krieg

Mit den "Basics", vor allem im Zweikampfverhalten, war Dynamos Coach beim Doppeltest gegen Energie Cottbus nicht zufrieden. Daran wurde die Tage gearbeitet.

"Es wurden beide Spiele analysiert, und ja, natürlich waren jetzt vielleicht bei dem einen oder anderen die Basics weniger, bei dem anderen mehr. Aber allgemein muss man einfach auf sich selber schauen, dann alles geben, was man hat", gesteht Ahmet Muhamedbegovic (27).

Und: "Auf jeden Fall wurde das angesprochen, dass es besser werden muss, weil das die Basis ist. Und das muss sitzen, bevor man über andere Themen spricht."

Gegen die Eisernen, die selbst aber erst drei Wochen später in die 1. Bundesliga starten und entsprechend nicht auf dem gleichen Trainingsstand sind, wird sich zeigen, wie weit Dynamos Problemzonen sind.

"Das Ziel wird auf jeden Fall sein, dass man das, was wir vier, fünf Wochen lang erarbeitet haben, auf dem Platz umsetzen", erklärt Muhamedbegovic. "Und natürlich, dass man das über 90 Minuten - oder auch länger mit Nachspielzeit - so lange wie möglich umsetzt. Und natürlich dem Verein, der aus der Bundesliga ist, auch zeigen, dass wir da hinwollen und können."