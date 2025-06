Das plant Nachwuchs-Chef Hartmann mit Dynamos "U21"

Seine erste Transferphase für Dynamo Dresden war für Marco Hartmann etwas sehr Besonderes - und Bestärkendes.

Von Jens Maßlich

Dresden - Die "Erste" ist seit Sonntag wieder im Training, Dynamo Dresdens "U21" startet erst am 14. Juli in die Vorbereitung auf die erste Saison. Bis dahin hat Marco Hartmann (37) noch ein bisschen was zu tun - auch wenn seine Kaderplanungen deutlich reibungsloser verlaufen als beim Zweitliga-Team.

Seine erste Transferphase war für Marco Hartmann (37) etwas sehr Besonderes - und Bestärkendes. © Lutz Hentschel "Das war schon cool, weil wir eine hohe Quote von den Spielern bekommen haben, die wir auch haben wollten. Der Aufwand ist groß, umso schöner ist positive Resonanz. Weil wir wussten nicht, was die Sachsenliga in den Köpfen der Spieler macht", erklärt Dynamos Nachwuchs-Chef. Aber "Harti" gibt auch zu: "Die Kaderplanung war eine Zusammenarbeit mit Paul Wagner, dem 'U21'-Trainer, der Sportlichen Leitung und mir." Geschaut wurde größtenteils im Dynamoland, denn "wir wollten nicht unbedingt jemanden zum Beispiel aus dem Westen rüberholen. Die Spieler sollten etwas mit unseren Farben anfangen können und Lust haben, für den Verein zu spielen. Um aber eine gewisse Qualität sicherzustellen, musste der Rahmen schon größer sein als das Stadtgebiet", beschreibt Hartmann. Dynamo Dresden Dynamo-Dresden-Blog: Nächster Neuzugang? Probespieler trainiert bei der SGD mit Dynamo Dresden Darum wartet SGD-Coach Stamm noch auf seine Vertrags-Verlängerung Der 37-Jährige hält nicht viel davon, Profis im Sachsenliga-Team einzusetzen, auch wenn beispielsweise drei Spieler älter als 23 Jahre erlaubt wären. "Im Endeffekt ist diese Mannschaft dafür da, das Bestmögliche aus dem Verein rauszuholen. Grundsätzlich ist es die Idee, dass nur Spieler runterkommen, die wir selbst ausgebildet haben und oben vielleicht nicht auf die Spielzeit kommen", macht Hartmann klar.

Die Ziele für Dynamo Dresdens "U21" sind klar definiert