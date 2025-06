Darum wartet SGD-Coach Stamm noch auf seine Vertrags-Verlängerung

Dynamo-Coach Thomas Stamm (42) wird in den kommenden Wochen nicht nur an seiner taktischen Aufstellung feilen, sondern vor allem auch an der Zusammenstellung seines Kaders basteln. © Lutz Hentschel

Fakt ist, der gebürtige Schweizer hat Dresden nach drei Jahren Abstinenz zurück in die 2. Bundesliga geführt. Sein Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2026, er ist am Sonntag also mit einem auslaufenden Arbeitspapier in die neue Saison gestartet.

"Die Presse ist gut informiert, wie die Laufzeit ist, obwohl wir sie nicht mehr kommunizieren", zieht er amüsiert die Augenbrauen hoch.

"Ich bin nicht der Schlüssel aktuell, um wichtige Dinge voranzutreiben. Die wichtigen Dinge sind, ein paar Spieler dazuzubekommen, die richtigen Spieler", schaut er lieber erst einmal seinen aktuellen Kader, der noch ein paar Lücken aufweist.

Zum Start in Cossebaude waren von 16 Profis 13 anwesend. Da ist noch Luft nach oben. Diese zu füllen, hat für ihn oberste Priorität - wie immer agiert er angenehm unaufgeregt und defensiv, wenn es um den 42-Jährigen selbst geht.