Legt Dynamo personell nach? "Lassen uns nicht treiben, haben noch Zeit!"

Dresden - Lediglich 13 Dynamo -Profis waren unter den 20 Spielern, die am Sonntagnachmittag um 14.52 Uhr bei brutaler Hitze den Rasen beim TSV Cossebaude betraten. Mit Niklas Hauptmann (28, OP), Jakob Lemmer (25, kosmetischer Eingriff am Auge) und Claudio Kammerknecht (25, noch Urlaub) fehlten drei, macht 16. Da ist noch Luft im Kader. Das weiß auch Sportgeschäftsführer Thomas Brendel (49).

Dynamo-Boss Thomas Brendel (49)

"Wir lassen uns nicht treiben, haben noch Zeit", sagte der 49-Jährige während des Saisonstarts. "Mit Ruhe und Gelassenheit", wolle man die Sache mit weiteren Neuen angehen. Bisher ist nur Alexander Rossipal da. Um die Fans nicht noch mehr in Unruhe zu versetzen, kündigte er schon mal an, dass in dieser Woche noch etwas passieren soll.

"In der 3. Liga waren wir der Magnet. Nach dem Aufstieg bis du in einer anderen Liga unterwegs, hast eine andere Stellung, bist der Unterdog. Da dauert das mal einen Tag oder auch zwei länger. Da dauert auch unser Auswahlprozess länger. Die Dinge, die wir tun, müssen passen."

So soll Dynamo wohl Lex-Tyger Lobinger (26) von Vikotria Köln an der Angel haben. Und weil es eben länger dauern kann, hat Brendel auch noch Hoffnung beim Thema Andi Hoti (22), der nach seiner Leihe nach Magdeburg zurückmusste.

"Wir sind weiter in Verhandlungen", hat er den Transfer noch nicht abgeschrieben. "Das ist noch nicht vom Tisch, im Moment vielleicht für Magdeburg, für uns aber nicht. Ich sehe da positiv in die Zukunft, trotzdem müssen wir uns auch über eine Lösung B Gedanken machen."