"Dreckiger Sieg zu null ist besser als ein 3:1": Dynamos Arslan freut sich über Mentalität der SGD

Dresden - "Wenn mir vor dem Spiel einer gesagt hätte, wir gewinnen 1:0, dann hätte ich das unterschrieben", so Ahmet Arslan (29) nach dem "dreckigen Sieg", wie er sagte, beim FSV Zwickau . Ein Dreier, der Dynamo Dresden im Aufstiegsrennen hält. Doch Dresdens Top-Torjäger sah noch weitere wichtige Fakten, die in den letzten beiden Begegnungen helfen könnten.

Ahmet Arslan (29, vorn) ärgert sich über eine weitere vergebene Tormöglichkeit im Spiel gegen Zwickau. © imago/eibner

Dass die Schwarz-Gelben daheim gegen Mannheim und in Zwickau beinahe ein Dutzend an Hochkarätern weggeschmissen haben, könnte am Ende wehtun. An der Punkteausbeute änderte sich aber nichts: Es waren sechs.

"Die Fans brauchen auch einmal ein bisschen Nervenkitzel", sagte Arslan mit einem Augenzwinkern. "Nee, Spaß beiseite. Wir müssen deutlich eher den Deckel draufmachen, auch ich", sagte er selbstkritisch.



Doch statt sich auf die Offensive einzuschießen, lobte der alte Fuchs die Defensive. Denn Dresden überstand in den ersten 15 und den letzten zehn Minuten den Zwickauer Druck mit viel Glück und Geschick. Die Zeit dazwischen war souverän.

"Es war auch mal wichtig, so eine Partie zu null zu spielen, alles wegzuverteidigen. Riesenkompliment an die Defensivreihe, sie hat sich in alles reingeworfen. Das brauchst du dann auch mal. Vielleicht tut so ein 1:0 eher gut als ein 3:1 wie in der letzten Woche. Da hast du wieder so ein Gegentor bekommen."

Er spricht ganz nach dem Motto: Der Sturm gewinnt die Spiele, die Abwehr die Meisterschaft.