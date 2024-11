Schlechtes Omen für Dynamo? Zuletzt gab's vier Pleiten gegen Saarbrücken

Was hat Dynamos Coach Thomas Stamm (41) auf seinem Zettel? Zumindest in punkto Standards hat seine Mannschaft zugelegt. © Lutz Hentschel

"Die Statistiken gibt es", sagt Trainer Thomas Stamm (41), der aber auf die eigenen Resultate im heimischen Wohnzimmer verweist: "Wir haben keine verkehrte Heimbilanz aktuell. Es sind vielleicht ein paar Unentschieden zu viel, aber wir sind noch ungeschlagen", so der 41-Jährige.

Daher ist das Selbstvertrauen da, Saarbrücken schlagen zu können. Nach zuletzt sieben Punkten aus drei Spielen ohnehin. Daher ist es sein Ziel, "dominant und wuchtig" in die Partie zu gehen. Saarbrücken ist der Auftakt des Knaller-Dreierpacks, in einer Woche geht es nach Sandhausen, dann kommt Bielefeld.

Gegen die direkte Konkurrenz könnte sich Dresden oben festbeißen. "Es gibt nichts Besseres als die Spiele, die jetzt anstehen. Das sind gefühlt Pokalspiele, die du hast, wo es um alles oder nichts geht", so Stamm. Mit Torhüter Tim Schreiber und Innenverteidiger Lukas Boeder hat der Schweizer zwei Spieler im Kader, die im Vorjahr noch auf der Gegenseite spielten.

Zwei wichtige Leute in der Spielvorbereitung. "Natürlich hören wir uns das an, was sie zu sagen haben. Sie kennen das System, vor allem in Bezug auf die Standards. Das sehen wir parallel auch in der Video-Analyse", sagt Stamm.