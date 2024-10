Dynamo dreht Rückstand in der Nachspielzeit und gewinnt erstmals seit einem Monat!

Dynamo Dresden hat die Sieglos-Serie gestoppt und mit 2:1 gegen Hannover 96 II gewonnen. Dabei stach Joker Oliver Batista Meier in der Nachspielzeit.

Von Aliena Rein

Dresden - Da ist er, der erste Sieg nach einem Monat! Dynamo Dresden hat die Negativ-Serie gestoppt und zu Hause gegen Hannover 96 II mit 2:1 (0:1) gewonnen.

Dabei sah es beim ersten Duell der beiden Mannschaften aber lange nicht danach aus: Nach der ersten Halbzeit lagen die Gäste mit 1:0 in Führung, erneut war es die erste Chance, die ihren Weg ins Dresdner Tor fand. In der zweiten Hälfte drehte Dynamo aber auf, ließ zahlreiche Hochkaräter liegen und schaffte es durch Treffer von Robin Meißner (78. Minute) und Oliver Batista Meier (90.+2) spät doch noch, die Partie zu drehen. Einziger Wermutstropfen: Im nächsten Spiel fehlt Niklas Hauptmann gelbgesperrt. TAG24 berichtete für Euch im Liveticker, den es hier zum Nachlesen gibt.

16.45 Uhr: Das sagt Thomas Stamm nach der Partie

Thomas Stamm sprach in der Pressekonferenz über ... ... seine Systemumstellung: "Man hat in der 1. Halbzeit gespürt, dass durch die Umstellung noch nicht alle Automatismen, noch nicht alle Abstimmungen so sind, wie man sich das vorstellt. Dennoch haben wir genügend Chancen herausgespielt, um es schon früher in die richtige Richtung zu leiten." ... die Pfiffe der Fans: "Wir haben es in der Halbzeit thematisiert. Ich kann zum einen die jetzige Situation verstehen, auf der anderen Seite muss man Aktionen auch vorbereiten. Es geht in beide Richtungen: So, wie es nach dem 2:1 war, kannst du es aufsaugen, davor musst du es aushalten." ... den Treffer von Oliver Batista Meier: "Es freut mich für ihn, weil er offensiv unfassbare Qualitäten hat. Aus der Perspektive der Mannschaft ist es aber völlig egal, wer die Tore macht."

16.40 Uhr: Das sagt Hannover-Coach Daniel Stendel zum Spiel

"Wir sind natürlich am Ende sehr enttäuscht mit dem Ergebnis", sagte Daniel Stendel auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. "Es war so, wie wir es uns erwartet haben. Wir wussten, wenn wir das Spiel lange offenhalten, dass dann auch Druck von den Tribünen kommt. Es wurde mit dem 1:0 nicht leichter für die Dresdner, aber in der 2. Hälfte war der Druck schon enorm. Das Tor hat sich angedeutet, aber wenn es so spät fällt, tut es natürlich weh."

16.20 Uhr: Die Einzelkritik zum Dynamo-Sieg

Auch wenn Dynamo Dresden zum ersten Mal seit dem 25. September wieder einen Dreier einfahren konnte, lief nicht alles einwandfrei: Hier findet Ihr die TAG24-Noten.

16.05 Uhr: Dynamo Dresden springt vorerst auf Rang drei

Durch den Sieg gegen die U23 von Hannover springt Dynamo zumindest vorerst wieder auf den Relegationsplatz, hat jetzt 21 Zähler. Energie Cottbus und Wehen Wiesbaden können aber am morgigen Sonntag wieder vorbeiziehen.

Dynamo Dresden gewinnt mit 2:1 gegen Hannover 96 II

Abpfiff: Die Erleichterung ist mit beiden Händen zu greifen! Nach dem Abpfiff bleiben zahlreiche SGD-Kicker erst einmal auf dem Boden liegen, atmen tief durch. Dann kommt der Jubel - nach zuletzt zwei Unentschieden und zwei Niederlagen in der Liga hat die SGD endlich wieder einen Dreier eingefahren. Dabei bewies Trainer Thomas Stamm ein gutes Händchen mit seinen Wechseln: Beide Torschützen kamen erst im Laufe der zweiten Halbzeit ins Spiel.

Abpfiff: Und dann ist Schluss, Dynamo gewinnt durch den Treffer in der Nachspielzeit erstmals seit einem Monat wieder ein Spiel!

90. Minute +4: Hannover wirft jetzt alles nach vorne, es ist chaotisch im Dynamo-Strafraum.

Dynamo Dresden geht in der Nachspielzeit in Führung

90. Minute 2: TOOOOOOR für Dynamo! Oliver Batista Meier bringt das Stadion in der Nachspielzeit zum Beben! Nach Vorarbeit von Heise schiebt der Joker zum Führungstreffer ein.

90. Minute: Vier Minuten gibt es obendrauf, die Dynamo noch bleiben, um den Siegtreffer zu erzielen.

90. Minute: Hannover kombiniert sich durch die Dresdner Hälfte, Marino kommt aus halblinker Position freistehend zum Abschluss. Schreiber streckt sich und kann den Ball ablenken, allerdings zu Stepantsev. Dieser probiert es per Seitfallzieher, trifft dabei das Leder aber nicht richtig. Glück für Dynamo.

88. Minute: Robin Meißner legt sich den Ball ganz stark selbst vor und startet rechts durch. Ein Trikotzupfer von Dominke hält ihn auf, dafür gibt es Gelb.

86. Minute: Oehmichen steckt auf der rechten Außenbahn wunderbar auf Meißner durch, der erreicht den Ball aber nicht ganz. Es gibt Abstoß.

83. Minute: Auch Dynamo wechselt jetzt doppelt. Bohdanov und Oehmichen kommen für Daferner und Menzel.

82. Minute: Unglaublich, was Dynamo hier jetzt liegen lässt. Schon wieder kann sich Stahl gegen die SGD auszeichnen.

81. Minute: Hannover nutzt die letzten Wechselmöglichkeiten und bringt Marino und Videira für Matsuda und Kalem.

Dynamo Dresden gleicht gegen Hannover 96 aus!

78. Minute: TOOOOR für die SGD! Da ist der Ausgleich! Nachdem Hannover schon wieder auf der Torlinie geklärt hat, bleibt der Ball heiß. Meißner steigt am Elfmeterpunkt hoch, und dieses Mal zappelt das Leder im Netz. Das Stadion explodiert!

Robin Meißner (M.) wird von Claudio Kammerknecht nach seinem Ausgleichstreffer geherzt. © Robert Michael/dpa/ZB

77. Minute: Nächster Abschluss von Dynamo, der zur Ecke geklärt wird. Die Standards der SGD sind aber aktuell ungefährlich.

75. Minute: Menzel setzt sich auf der rechten Seite stark durch und spielt auf Meißner, der aus rund fünf Metern an Stahl scheitert.

72. Minute: Offiziell haben übrigens 26.055 Zuschauer den Weg ins Stadion gefunden.

71. Minute: Weil ein Hannoveraner Sterners Flanke gegen den eigenen Mann blockt, springt die Kugel zu Meißner. Der holt zumindest einen Einwurf tief in der gegnerischen Hälfte heraus.

69. Minute: Dynamo wechselt zum zweiten Mal, für Jakob Lemmer kommt Robin Meißner in die Partie.

Dynamo Dresden lässt reihenweise Chancen liegen

68. Minute: Batista Meier kommt in bester Position zum Abschluss, doch Walbrecht wirft sich in allerletzter Sekunde in den Schuss und kann so den potenziellen Einschlag verhindern.

67. Minute: Menzel wird von gleich mehreren Gegenspielern in die Mangel genommen, der daraus resultierende Freistoß verpufft.

65. Minute: Sapina will zu Lemmer passen, doch Dominke geht dazwischen. Der Angriff von 96 verläuft sich aber im Sande.

64. Minute: Lemmer lässt den eingewechselten Dominke aussteigen, seine Hereingabe wird aber geblockt.

62. Minute: Die Gäste wechseln erneut, Chakroun muss runter, Dominke kommt rein.

59. Minute: Hannover arbeitet sich zügig in die Hälfte der Hausherren vor, Matsuda flankt gefährlich an den zweiten Pfosten. Dort nimmt Kalem den Ball artistisch per Direktabnahme, doch Schreiber hat das Leder sicher.

57. Minute: Beide Teams wechseln jetzt, bei der SGD weicht Casar für Oliver Batista Meier, bei Hannover kommt Stepantsev für Meier, der zuvor behandelt werden musste.

56. Minute: Nächste Möglichkeit für Dynamo! Nach einer schönen Kombination in der Hannoveraner Hälfte rutscht Casar aber an der Hereingabe von Heise vorbei.

54. Minute: Kammerknecht steigt Chakroun in die Hacken, es gibt Freistoß für Hannover. Ballweg belässt es aber bei einer mündlichen Verwarnung für Kammerknecht.

51. Minute: Sterner flankt von rechts auf den am zweiten Pfosten lauernden Daferner, doch STahl streckt sich und pflückt die Kugel aus der Luft.

50. Minute: Jetzt lässt Dynamo Dresden hier richtig hochkarätige Chancen liegen. Nach einer Ecke kratzt Hannover den Ball irgendwie von der Linie, unmittelbar danach scheitert Daferner aus wenigen Metern am Pfosten.

47. Minute: Ein kurz ausgeführter Freistoß von Sterner landet über Kammerknecht bei Menzel, der den Ball erst verstolpert, dann aber doch kontrollieren kann. Weiter geht es aber nicht, der Youngster stand im Abseits.

Die zweite Hälfte zwischen Dynamo Dresden und Hannover 96 II läuft

46. Minute: Weiter geht's! Dieses Mal stößt Hannover an. Die Gäste haben in der Pause einmal gewechselt: Engelbreth kommt für Frauendorf.

Halbzeit: Es geht genau so weiter wie in den letzten Wochen! Dynamo Dresden gerät mit dem ersten Torschuss des Gegners in Rückstand und erweckt größtenteils nicht den Anschein, als könnte man das Spiel noch drehen. Erst kurz vor der Pause drehten die SGD-Kicker ein wenig auf, ließen ihre guten Chancen aber liegen.

Tony Menzel (r.) hat genau wie die gesamte Dresdner Mannschaft noch nicht in die Top-Form der ersten Spiele gefunden. © Lutz Hentschel

Dynamo Dresden liegt zur Halbzeit gegen Hannover 96 II zurück

Halbzeit: Nach einer Minute Nachspielzeit bittet Christian Ballweg die Mannschaften in die Kabine.

45. Minute: Casar lässt gleich mehrere Gegenspieler aussteigen und spielt Lemmer an, dessen Flanke zentral in den Strafraum segelt. Dort warten aber mehr Hannoveraner Köpfe als Dresdner.

43. Minute: Nach einem Einwurf landet die Kugel bei Casar, der jedoch aus rund 14 Metern über das Tor drischt.

42. Minute: Direkt danach lässt Boeder die nächste gute Gelegenheit für Dynamo liegen. So wird das nichts mit dem Ausgleich.

Lukas Boeder köpft Hannover-Keeper Toni Stahl aus kurzer Distanz an. © Lutz Hentschel

41. Minute: Ganz ganz dicke Chance für Dynamo! Hauptmann legt im Sechzehner klasse für Casar ab, der jedoch freistehend aus kurzer Distanz an Stahl scheitert.