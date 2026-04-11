11.04.2026 13:24 Dynamo in Nürnberg live: Los geht's! Kann die SGD heute punkten?

Dynamo Dresden beim 1. FC Nürnberg im Liveticker: Los geht's, das Spiel läuft.

Von Thomas Nahrendorf, Ivan Simovic

Nürnberg - Zurück in die Erfolgsspur? Nach zwei denkbar bitteren Niederlagen in Folge will Dynamo Dresden auswärts beim 1. FC Nürnberg endlich wieder Zählbares einfahren.

1. FC Nürnberg - Dynamo Dresden 0:0 TAG24 berichtet im Liveticker - und hält Euch selbstverständlich vor, während und auch nach der Partie auf dem Laufenden.

20. Minute: Dynamos Herrmann kommt vor dem Sechzehner zum Abschluss, sein Versuch wird aber von Nürnbergs Gruber geblockt.

17. Minute: Top-Chance für Dynamo Dresden

Fast wäre hier der erste Treffer gefallen. Nach der Ecke kommt der Ball zu Herrmann, der von halbrechts flankt und das Leder so in die Box bringt, wo Müller zum Kopfball hochsteigt, diesen aber knapp am FCN-Tor vorbei köpft. Das war ganz knapp.

14. Minute: Die erste Viertelstunde ist gespielt und offensiv läuft bei Dynamo noch nicht viel zusammen, da es noch an der Genauigkeit fehlt, sich gefährlich nach vorne zu kombinieren.

10. Minute: FCN-Akteur Zoma setzt sich auf der rechten Seite durch, tankt sich in den Strafraum und bringt die Kugel dann scharf rein. Dort kommt Justvan aus dem Rückraum zum Abschluss, trifft aber nur das Außennetz. Glück für Keeper Schreiber.

8. Minute: Die Franken lassen den Ball in der Anfangsphase gut durch die eigenen Reihen laufen, Dynamo versucht mit hohem Anlaufen dagegenzuhalten.

6. Minute: Das hätte böse enden können für die SGD. Nach einem Fehlpass im eigenen Aufbauspiel kommt Markhiev an den Ball, der über mehrere Stationen bei Nzingoula landet, doch der kann diesen im Sechzehner nicht sauber verarbeiten und vergibt die Chance.

4. Minute: Im Strafraum der Gastgeber landet der Ball bei Dynamos Ceka, der es direkt mit einem Vollspannschuss probiert, doch dieser wird abgeblockt.

3. Minute: Anders als zunächst angekündigt ist die aktive Heimszene heute doch im Stadion vertreten. Lautstark und mit Fahnen stellt sich die Nordkurve den über 9000 mitgereisten ANhängern aus Dresden entgegen.

1. Minute: Los geht's! Kann die SGD heute punkten?

Vorhang auf! Der "Glubb" hat Anstoß, spielt von links nach rechts.

Vor Anpfiff: Die Hausherren tragen wie üblich Rot, Dynamo präsentiert sich heute in komplett Altweiß.

Vor Anpfiff: Hereinspaziert! Angeführt von Schiedsrichter Bickel laufen beide Teams ein. Gleich rollt die Kugel.



12.52 Uhr: Sport-Geschäftsführer Gonther im Sky-Interview

Vor Anpfiff der Begegnung stand Dynamo-Boss Gonther noch für ein kurzes Sky-Interview zur Verfügung, ging dabei noch einmal auf die Ereignisse des vergangenen Heimspiels ein. "Wir waren selbst ja auch geschockt, ja, und ein Stück weit konsterniert in einer Situation, wo es um Fußball geht, wo du mit den Dingen nicht rechnest, und ja, die Woche war viel Arbeit in dem, wo ich normal nicht arbeite und ich nicht arbeiten möchte. Aber klar, wir haben sehr, sehr viele Gespräche geführt und arbeiten das intensiv auf, tun das, was in unserer Macht steht, mit allen Beteiligten, mit der Polizei zusammen, um da die richtigen Konsequenzen zu ziehen."

Dynamos Sport-Boss Sören Gonther (39) blickte auf die Vorfälle des letzten Heimspiels zurück. © Lutz Hentschel

12.41 Uhr: Dynamo Dresden kämpft um wichtige Punkte

Vor dem Anpfiff ist die Lage für Dynamo klar: Mit einem Erfolg gegen die Franken könnte sich der Tabellen-16. im Zweitliga-Keller etwas Luft verschaffen - was wichtig wäre, um am Ende die Klasse zu halten. Erschwert wird das Vorhaben jedoch durch die Unruhen nach den schweren Fan-Ausschreitungen am Osterwochenende gegen Hertha BSC sowie eine angespannte Personallage.

12.25 Uhr: Zweitliga-Spiel offenbar ohne Heim-Szene

Boykott zum Traditionsduell: Die aktive Fanszene des 1. FC Nürnberg verzichtet heute wohl auf den Stadionbesuch. Grund dafür seien ersten Informationen zufolge verschärfte Polizeikontrollen im Vorfeld der Partie. Zudem soll es beim letzten Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern zu Spannungen zwischen Polizei und Fans gekommen sein.

Hier rollt in rund einer halben Stunde der Ball. © TAG24/Thomas Nahrendorf

12.07 Uhr: Aufstellungen sind da! Dynamo startet mit vier Änderungen

Pünktlich eine Stunde vor Anpfiff sind die Aufstellungen beider Teams bekannt gegeben worden. Der erste Blick gilt dabei der SGD-Startelf. Wie erwartet, muss Chefcoach Stamm im Vergleich zur 0:1-Heimpleite gegen Hertha BSC vier Änderungen vornehmen. Die gesperrten Wagner und Amoako ersetzen Herrmann und Boeder. Auch Hauptmann (Schulterverletzung) und Keller (muskuläre Probleme) sind nicht rechtzeitig fit geworden und stehen damit nicht im Aufgebot der Schwarz-Gelben. Müller und Menzel beginnen dafür von Anfang an. FCN-Trainer Klose schickt hingegen nach dem 1:1-Remis in Braunschweig erneut die exakt gleiche Elf ins Spiel.

So gehen beide Teams in die heutige Partie. © SG Dynamo Dresden

12 Uhr: Ankunft der Dynamos am Stadion

Die Dynamos haben es noch rechtzeitig durch den Verkehr geschafft und sind soeben am Ziel eingetroffen. Die Fans kommen dagegen weiterhin nur schleppend voran, viele stecken noch fest.

Kurz vor 12 Uhr fuhr der Dynamo-Teambus vor. © TAG24/Thomas Nahrendorf

11.50 Uhr: Dynamo-Teambus steht im Stau

Hier geht ja gar nichts mehr. Auch der Dynamo-Teambus ist vom Verkehrschaos betroffen, steht derzeit im Stau.

Für das SGD-Team heißt es ebenfalls: Geduld haben. © TAG24/Thomas Nahrendorf

11.40 Uhr: Stau-Alarm! Die aktuelle Lage vor dem Max-Morlock-Stadion

Rund eineinhalb Stunden vor Anpfiff der Partie ist auf den Straßen rund um das Stadion viel los. Wer mit dem Auto unterwegs ist, braucht starke Nerven sowie viel Geduld, denn es staut sich an mehreren Stellen und der Verkehr geht nur im Schneckentempo voran. Bleibt zu hoffen, dass alle rechtzeitig den Weg ins "Achteck" schaffen.

Aktuell geht es nur langsam voran. © TAG24/Thomas Nahrendorf

11.37 Uhr: Wer überträgt das Spiel heute live?

Noch beim letzten Heimspiel war die Dynamos im Free-TV zu sehen, ohne kostenpflichtiges Abo bleibt der Bildschirm diesmal jedoch schwarz. Das Spiel zwischen der SGD und dem 1. FCN wird exklusiv bei Sky übertragen. Im TAG24-Liveticker verpasst ihr dennoch nichts und könnt die Partie wie gewohnt live verfolgen. Viel Spaß!

Das Traditionsduell ist live nur bei Sky zu sehen. © Harry Langer/dpa

11.15 Uhr: SGD-Teambus rollt gleich Richtung Stadion

Die Dresdner sind da! Der SGD-Mannschaftsbus steht derzeit noch vor dem Teamhotel am Nürnberger Hauptbahnhof, wird sich aber in Kürze mit Spielern und Betreuern auf den Weg Richtung Max-Morlock-Stadion machen. Zeitdruck gibt es keinen, 90 Minuten vor Anpfiff bleibt noch ausreichend Zeit für die Ankunft.

Alle einsteigen! Der Mannschaftsbus ist startklar. © TAG24/Thomas Nahrendorf

11.04 Uhr: Dynamos Horror-Bilanz gegen den 1. FC Nürnberg

Man kennt sich: Schon zum 18. Mal treffen beide Mannschaften heute aufeinander. Die bisherige Bilanz der Dynamos gegen den 1. FC Nürnberg fällt dabei aber richtig übel aus. Erst eine einzige Partie konnte die SGD bislang für sich entscheiden. Damals gewann Dynamo Ende Januar 2017 das Zweitliga-Auswärtsspiel gegen den Club knapp mit 2:1 (1:0) durch die Treffer von Philip Heise (34) und Erich Berko (31). In den übrigen Duellen gab es keinen weiteren Sieg der Schwarz-Gelben, dafür zehn Erfolge für Nürnberg sowie sechs Unentschieden. Höchste Zeit also, das zu ändern.

Philip Heise (34, r.) brachte die Dynamos damals mit 1:0 in Führung. © Lutz Hentschel

10.41 Uhr: Dynamo-Routinier Kutschke trifft heute auf Ex-Klub

Für Stefan Kutschke (37) wird die Partie beim 1. FC Nürnberg zu einer Reise in die Vergangenheit. Der Dynamo-Routinier spielte einst selbst für den "Glubb", sportlich blieb seine Zeit dort jedoch ohne Erfolg. Im Sommer 2015 wechselte der heute 37-Jährige fest vom Erstligisten VfL Wolfsburg nach Franken. Dort wirklich Fuß fassen konnte er jedoch nicht und wurde vom damaligen Cheftrainer René Weiler (52) gemeinsam mit Ex-SGD-Kicker Robert Koch (40) in die zweite Mannschaft versetzt. Kutschke ließ sich die Degradierung allerdings nicht gefallen, zog daraufhin per einstweiliger Verfügung vors Arbeitsgericht, nahm die Klage später jedoch wieder zurück und stieg schließlich wieder ins Profitraining ein. "Die Einsicht bei Stefan Kutschke ist da, dass der von ihm eingeschlagene Weg über den Rechtsanwalt nicht der richtige war", hatte Ex-FCN-Sportvorstand Andreas Bornemann (54) damals erklärt. Trotz Rückkehr in den Profi-Kader war seine Zeit beim Club allerdings nicht von Dauer, denn schon ein halbes Jahr später ging es in der Wintertransferphase per Leihe weiter nach Dresden.

Stefan Kutschke (37) spielte ein halbes Jahr für den 1. FCN, kam dort allerdings nur auf magere fünf Einsätze. © IMAGO / Zink

10.13 Uhr: Gelb-Alarm! Wem eine Sperre droht

Weiterhin ist unklar, ob Dynamo-Akteur Niklas Hauptmann (29) heute überhaupt spielen kann. Sollte der Mittelfeldmotor aber doch rechtzeitig fit werden, müsste er mit besonderer Vorsicht zu Werke gehen. Der 29-Jährige steht nämlich bei vier Gelben Karten, eine weitere Verwarnung hätte eine Sperre im Heimspiel gegen den VfL Bochum am kommenden Samstag (Anpfiff 13 Uhr) zur Folge. Auf Nürnberger Seite ist mit Rechtsverteidiger Tim Janisch (20) ebenfalls nur ein Spieler vorbelastet, auch er muss somit aufpassen.

Sollte er zum Einsatz kommen, ist bei Dynamos Niklas Hauptmann (29) Vorsicht geboten. © Lutz Hentschel

9.50 Uhr: Schwarz-gelbe Reisegruppe on Tour

Für die Dynamos ist kein Weg zu weit, auch an diesem Spieltag nicht. Bereits die Anreise nach Franken zeigt entlang der A72 und A9, wie viele SGD-Fans unterwegs sind. Unzählige Fahrzeuge tragen DD-Kennzeichen oder kommen aus dem Dresdner Umland. Damit wird einmal mehr deutlich, dass die Reiselust der schwarz-gelben Anhängerschaft offenbar keine Grenzen zu kennen scheint.

Abfahrt! Mit gelbem Schal am Auto geht es für diesen Neuner nach Nürnberg. © TAG24/Thomas Nahrendorf

9.35 Uhr: Dynamo plagen Verletzungssorgen vor FCN-Duell

Die Dynamos gehen mit großen Personal-Problemen in das heutige Auswärtsspiel gegen den 1. FCN. SGD-Trainer Thomas Stamm (43) muss nämlich auf mehrere Akteure verzichten. Neben dem Langzeit-Verletzten Lennart Grill (27) fehlen auch Elias Bethke (23) und Vinko Sapina (30). Robert Wagner (22) und Kofi Amoako (20) müssen zudem eine Gelbsperre absitzen. Hinter dem Einsatz von Niklas Hauptmann (29, Schulterverletzung) und Thomas Keller (26, muskuläre Probleme) stehen obendrein dicke Fragezeichen. Wie Stamm selbst die personelle Lage einschätzt und wer die Ausfälle ersetzen könnte, erfahrt ihr hier: "Dynamo-Coach Stamm muss basteln - Boeder und Herrmann als Alternativen"

Droht verletzungsbedingt auszufallen: SGD-Motor Niklas Niklas Hauptmann (29). © Lutz Hentschel

9.18 Uhr: Geplante Massenschlägerei vor Zweitliga-Match zwischen Dynamo und Nürnberg

Wald-und-Wiesen-Treffen: Erneut sind Dynamo-Fans ins Visier der Ermittler geraten. Laut Polizei sollen sich Anhänger der SGD nur eine Woche nach den Vorkommnissen am Ostersamstag zu einer sogenannten "Drittortauseinandersetzung" im Süden Thüringens verabredet haben. In der Nacht vor dem Zweitligaspiel hätten Einsatzkräfte im Raum Eisfeld (Landkreis Hildburghausen) eine offenbar vorbereitete größere Auseinandersetzung mit Fans des 1. FC Nürnberg unterbunden. Alles Weitere dazu könnt Ihr hier nachlesen: "Dynamo- und Nürnberg-Fans verabreden sich zu Schlägerei, dann kommt die Polizei"