Nächster Angstgegner ist keiner mehr: Dynamo besiegt Sandhausen-Fluch

Sandhausen/Dresden - Sieben Punkte gegen die Angstgegner Verl ( 3:0 ), Saarbrücken ( 1:1 ) und jetzt in Sandhausen (4:2) . Das sind sieben mehr als in der Vorsaison. Dynamo-Trainer Thomas Stamm (41) ist in der Tat der Angstgegner-Bezwinger. Und das nach einem 1:2 zur Pause. Seine Jungs legten grandiose zweite 45 Minuten auf den Rasen im Hardtwald. Und so endet nun auch dieser unsägliche Fluch.

Drei Tore in acht Minuten sind der Beleg dafür. Aus 1:2 mach 4:2. Da spielten sich die Schwarz-Gelben in einen Rausch, zogen die Partie auf ihre Seite.

Ein Problem, was Dynamo immer mal wieder hat, dieses Mal aber nicht ins Gewicht fiel. Dresden ließ aus dem Spiel heraus kaum etwas zu und drehte in der zweiten Hälfte auf, zeigte Wucht, Härte, spielerisches Verständnis und die nötige Konsequenz vor dem Tor.

Elf Punkte in den letzten fünf Spielen, die letzte Niederlage am 23. Oktober in Wiesbaden (0:1). So langsam kommt Dynamo Dresden ins Rollen, wird stabiler. Aber noch nicht immer über 90 Minuten. Das war in Sandhausen zu sehen.

Geschlossen zum Auswärtsdreier! Dynamo Dresden beeindruckte vor allen in der zweiten Halbzeit. © PICTURE POINT / S. Sonntag

"Wir hatten schon in der ersten Hälfte ein gutes Gefühl, nur die Standardsituationen gab es zu bemängeln. In der zweiten Hälfte haben wir uns belohnt", so der Trainer.

"Wir hatten eine gute Effizienz. Die braucht es, weil es zu ausgeglichen ist. Das wird am Ende des Tages so sein, die Mannschaft, die viele Dinge konstant hinbekommt, wird vorn mit dabei sein. In Summe haben die Teams zu viel Qualität, um nur eine kurze Zeit nachzulassen", so Stamm.

Stark war, dass Dynamo zweimal in Rückstand geriet und das noch mit viel Willen gedreht hat. Führte Sandhausen in all den Jahren zuvor gegen Dresden, war das bisher eher ganz selten der Fall. Das ist eine neue Qualität.

"Das zeigt die Art und Weise, zeigt die Möglichkeiten, die wir haben. Es war ein sehr abgeklärtes Spiel, vor allem was die zweite Halbzeit anbelangt", so Stamm.

So muss es jetzt weitergehen. Schon kommenden Sonntag daheim gegen Bielefeld. Diesmal heißt es Zweiter gegen Dritter, wenn die punktgleichen Bielefelder kommen.