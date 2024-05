Dynamo-Boss Fischer vor Wochen der Entscheidungen: Neuer Geschäftsführer gefunden?

Dresden - Nach dem 2:1-Sieg in Unterhaching lehnte David Fischer, Dynamo-Geschäftsführer Kommunikation, an der Kabinentür. Ausgerechnet nach dem ersten Dreier seit zwei Monaten war der Traum vom Aufstieg ausgeträumt, weil Regensburg in Köln (1:1) punktete. Irgendwie passte das zur Rückrunde der SGD. Das musste der 39-Jährige erst einmal sacken lassen. Danach stellte er sich den Medien.