Extrem wichtiger Punkt für Dynamo: "Den nehmen wir gern mit!"

Dresden - Elversberg verloren, Wiesbaden verloren, Dynamo Dresden hat einen Punkt bei richtig starken Freiburgern geholt. Osnabrück kann am heutigen Sonntag bei einem Sieg gegen den FSV Zwickau zur SGD aufschließen. Das wird ein Herzschlagfinale in den letzten vier Partien der Saison. Dresden ist mittendrin.

SGD-Trainer Markus Anfang (48, M.) sah gegen den SC Freiburg II keine Glanzleistung seiner Truppe, freut sich aber über einen Zähler. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Von daher war es wichtig, dass die Sachsen die Partie im Breisgau nicht verloren haben. Gut fürs Konto und auch gut für den Kopf.

"Es war definitiv ein Punktgewinn hier. Das haben nicht viele Mannschaften geschafft", sagte ein völlig abgekämpfter Kapitän Tim Knipping (30) nach den intensiven 90 Minuten. Trainer Markus Anfang (48) pflichtete ihm bei: "Den Punkt nehmen wir gern mit."

Nach dem Spielverlauf ein verständlicher Satz. Nur in den letzten 15 Minuten war seine Mannschaft tonangebend, ansonsten spielte Freiburg. Und das mit einem Tempo und mit einer Ballsicherheit, die für diese Liga einmalig ist. "Das ist die spielstärkste Truppe", so Knipping.

Dresden stand tief, was laut Anfang auch so gewollt war. Dresden wollte den Gastgeber in den ungefährlichen Zonen spielen lassen, aber nichts zulassen.

Das gelang in der ersten Halbzeit gut, aber auch weil sich der SCF zu oft in sich selbst verliebte. "Wir wollten kompakt stehen und in Umschaltmomente kommen", so der 48-Jährige.

Das gelang zumindest beim Treffer von Ahmet Arslan (29) in der 28. Minute zum 1:0. "Wir haben aber mit Ball nicht so gut ins Spiel gefunden, Freiburg hat das aber gut verteidigt."